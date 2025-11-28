Vox dice que la entrada de Ábalos en prisión es "el inicio" y vaticina que "irán cayendo los demás" hasta el "número 1"

Archivo - El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha señalado que la entrada en prisión del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, es "el inicio" y vaticina que "irán cayendo todos los demás" hasta llegar al "número 1" --en referencia al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez--.

Así lo ha trasladado a los medios tras la inauguración del tradicional Belén municipal instalado en el Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles, donde ha asegurado que el ingreso de Ábalos en el centro penitenciario de Soto del Real es una "consecuencia lógica" al formar parte de "una organización mafiosa y criminal".

"Estamos seguros que esto no es más que el inicio de una larga sucesión en cuanto los que hoy en día han entrado en prisión empiecen a contar todo lo que saben. Porque lo harán, porque es condición humana, porque querrán defenderse diciendo oiga, mire usted, señor Sánchez, usted era el que mandaba y aquí o pagamos todos o nos libramos todos", ha señalado.

En este sentido, ha pedido a los tribunales la "fortaleza para no aceptar ningún tipo de injerencia" y "mantenerse firmes" en el cumplimiento de su "deber": aplicar la ley "con independencia". Todo ello, indica Ortega, para llegar "hasta las últimas consecuencias" de todos los "casos de corrupción".

Del mismo modo, ha felicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) y a la Guardia Civil por demostrar "una vez más" su "trabajo extraordinario" y "meticulosidad" en las investigaciones "que han llevado a poner encima de la mesa las pruebas suficientes" para la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE.

"El segundo que entra ya en prisión (en referencia a Santos Cerdán). De ahí irán cayendo todos los demás, porque está claro que ninguno de ellos era capaz de actuar, si no era con el conocimiento y el consentimiento de los 'Números 1' y de los 'números 2'", ha zanjado.