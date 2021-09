Vox dice no haber recibido aún propuesta del PP sobre RTVM para apoyar al nuevo administrador provisional

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha indicado este martes que aún no ha recibido una propuesta por parte del PP para reducir gasto en Telemadrid y poder decidir si apoyan en el próximo Pleno al nuevo administrador provisional, José Antonio Sánchez.

"Con el PP hemos tenido una única toma de contacto en este tema. Lo dijimos ya cuáles eran las líneas rojas de ese contrato programa y que, para que se garantice la independencia de la cadena, se introduzcan mecanismos de contrataciones externas donde se va gran parte de lo que cuesta Telemadrid", ha expuesto Henríquez de Luna durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

No obstante, ha incidido en que el PP no les ha pasado "ninguna propuesta de ningún tipo" para que se puedan pensar su condición de voto. Ya ha avisado de que si no aceptan estas líneas rojas su voto "no será favorable".

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, sí ha dicho que se están produciendo "intercambios de impresiones al respecto" y espera que estas negociaciones desemboquen en un acuerdo.

EL PASADO JUEVES LA ABSTENCIÓN DE VOX EVITÓ SU RATIFICACIÓN

El pasado jueves José Antonio Sánchez no consiguió el respaldo de la Cámara regional, con el voto en contra de los partidos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) y la abstención de Vox, por lo que se tiene que volver a votar en el próximo Pleno.

Para salir ratificado necesitaba el apoyo de dos tercios del Parlamento autonómico y solo recibió el voto a favor del PP. De esta forma, habrá una segunda votación este jueves donde puede salir nombrado por mayoría absoluta. Si PP presenta un plan a Vox y estos lo aceptan obtendrán su apoyo en el siguiente Pleno, ya que la mayoría absoluta está situada en 69 diputados y la suma de PP y Vox alcanza los 77, por lo que saldría ratificado.

El pasado viernes en la Comisión de Telemadrid la presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid (RTVM), Celia Ferrero, explicó que desde el Ejecutivo autonómico se les ha dado una "instrucción" para seleccionar a un administrador suplente en el caso de que Sánchez no salga ratificado.