Vox dice que al PP "no le deben ir muy bien las encuestas" si Ayuso "esparce el bulo" de que trabajan para el PSOE

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, en una entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS - FERNANDO SÁNCHEZ - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que al PP "no le deben ir muy bien las encuestas" si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "esparce el bulo" de que Vox trabaja para el PSOE.

"Se desmonta muy fácilmente cada vez que el Partido Popular se une a la extrema izquierda para tumbar todas nuestras propuestas", ha afirmado Moñino en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Lo ha señalado después de que esta mañana Ayuso en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, afirmara que Vox siempre fue "socio prioritario" pero cree que ahora "trabaja para el PSOE" en la región porque parte de los problemas que critica "no tienen nada que ver" con su gestión.

"Trabajan para el PSOE en muchas ocasiones porque parte de los problemas que tiene Madrid no tienen nada que ver con mi gestión, con la competencia de la Comunidad de Madrid, entonces cada vez que me la achacan a mí no sólo colaboran con (Pedro) Sánchez, es que faltan a la verdad", señalaba.