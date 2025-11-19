Vox enmienda los Presupuestos de Ayuso por no solucionar "problemas de los españoles" como migración, vivienda o sanidad

Archivo - La diputada de VOX en la Asamblea de Madrid, Ana María Cuartero. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha registrado este miércoles una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 al entender que no solucionan los "problemas de los españoles" entre los que ha citado la migración, la vivienda o la sanidad.

Así lo ha trasladado la portavoz del ramo de Vox, Ana Cuartero, quien ha afirmado a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid que el acceso a estos servicios públicos es "más difícil" de lo que era en 2022.

Se ha referido justo a este año porque es el único en el que Vox tuvo capacidad de influencia en las Cuentas autonómicas. El partido era imprescindible para que el PP de Isabel Díaz Ayuso armara una mayoría absoluta en la Cámara, por lo que tuvo que pactar esos Presupuestos.

Cuartero ha apostillado que los de este año superan en 8.000 millones de euros aquellos de hace tres años, lo que supone a sus ojos una "sobrecarga y un esfuerzo fiscal mucho mayor" para las familias. La diputada ha señalado específicamente al IRPF, al Impuesto de Patrimonio, a Sucesiones y Donaciones --especialmente entre tíos y sobrinos--.

En el campo del acceso a la primera vivienda, ha indicado que sigue habiendo impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados que hacen para los "jóvenes y para las familias muy difícil el acceso a la vivienda", cuyo peso en el Presupuesto, ha afeado, ha subido un 0,01%.

"Nosotros exigimos vivienda, construcción de vivienda, bajos impuestos para la vivienda y apoyo a las familias y a los jóvenes para que puedan acceder a la vivienda", ha proseguido.

La parlamentaria ha tachado de "ficticio" el Presupuesto de Sanidad, porque hay "3.000 millones de euros escondidos en falsas promesas" de Ayuso pero lo planteado en las Cuentas de 2026 es "inferior a la ejecución" de 2024.

"Seguimos esperando la construcción de 31 centros de salud que todavía faltan con respecto a la planificación de 2010. Seguimos esperando la recuperación de 1.200 camas hospitalarias. Con 31 centros de salud menos y 1.200 camas menos, es fácil entender las listas de espera tanto en Primaria como en hospitalaria", ha proseguido Ana Cuartero.

EDUCACIÓN Y "PRIORIDAD NACIONAL"

A renglón seguido, ha fijado su mirada en las políticas de Educación, afirmando que en 2022 llegaron a un acuerdo para su gratuidad total tanto en Infantil como en Bachillerato o Formación Profesional.

"No hay gratuidad todavía y no solo eso, sino que los conciertos con los públicos, su financiación no crece al mismo ritmo que el presupuesto. Y eso se traduce en que al final pagan las familias. Lo que no pague la Comunidad de Madrid lo pagan directamente las familias", ha añadido.

Por último, ha insistido en lo que su partido ha calificado como "principio de prioridad nacional", entendiendo que en servicios públicos no pase antes un migrante irregular que un español.

"LAS POLÍTICAS NO CAMBIAN NUNCA"

Por su parte, fuentes de Vox han recalcado que las políticas "no cambian nunca" aunque se oscile de PP a PSOE. Entienden que se podría ahorrar un 20% del Presupuesto si se controlaran los contratos y la forma de adjudicación.

Han afirmado que hay contratos "opacos como Quirón o las autopistas" que si estuvieran "controlados y bien gestionaros supondrían un ahorro muy importante".

"No puede ser que los Presupuestos sean los del año pasado y un poquito más. Hay que meterse en Sanidad y Educación a racionalizar los contratos y dar transparencia", han apostillado.