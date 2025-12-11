Vox exige indemnizaciones a aquellos que achatarraron antes de la moratoria de acceso a empadronados sin etiqueta

Archivo - Una etiqueta en un vehículo estacionado en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox exigirá al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a aprobar indemnizaciones a aquellos madrileños que achatarraron su vehículo de manera previa al anuncio de la moratoria de acceso a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta.

En una publicación de la red social 'X', Vox ha avanzado que llevará esta cuestión al próximo Pleno de Cibeles después de que su portavoz, Javier Ortega Smith, haya tachado a Almeida de "oportunista" al "querer ganar votos" a cuenta de la moratoria, augurando que la medida se repetirá antes de 2027, "a las puertas de nuevas elecciones".

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado que el Ayuntamiento mantendrá las ayudas por achatarramiento y, ante la nueva moratoria cree que "ninguno se arrepiente" después de haber tomado la decisión de achatarrar.

El Consistorio subvenciona con 1.500 euros el achatarramiento de un vehículo contaminante, sin etiqueta, ayudas que se mantendrán, ha confirmado Carabante en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha anunciado que se amplía un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026, la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid. La excepción no afecta a los que están domiciliados fuera de la ciudad, que llevan sin poder circular desde hace más de un año.