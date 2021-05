Vox insiste en que los menores extranjeros "deben ser repatriados" y espera que el PP andaluz cumpla lo que firmó

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio ha insistido este viernes en que los menores extranjeros no acompañados "deben ser repatriados" y ha manifestado que espera que el PP andaluz cumpla lo que firmó.

En declaraciones a los periodistas, a la entrada de Fitur, donde se celebra el Día de Madrid, ha hecho hincapié en que Vox sigue manteniendo lo que dijo en las elecciones.

"Nosotros siempre decimos lo mismo. Los 'menas' tienen que ser repatriados. Los niños tienen que ir con sus padres y no puede haber inmigración ilegal en Madrid. Serán recibidos los que vengan de forma legal y controlada", ha declarado.

Preguntada por la posibilidad de 'romper' el Gobierno que forman en Andalucía PP y Ciudadanos, Monasterio ha recordado que no forman parte del mismo sino que lo apoyan desde fuera. Así, ha incidido en que lo que están dispuestos es "a defender el programa" que firmaron con los 'populares' y ella cree que son ellos los que deben "cumplir sus promesas".

"No se puede romper un pacto de gobierno si no estamos en el Gobierno, lo que hay es un acuerdo. Lo que entendemos es que el PP cumple lo que firma y en el acuerdo de gobierno por supuesto que se decía no promover la inmigración ilegal. Yo creo que el PP quiere cumplir con la ley. Un Gobierno tiene que cumplir con la ley, y la inmigración tiene que ser legal y controlada", ha declarado.

Monasterio ha repetido que, a su parecer, deberían adelantarse elecciones tanto en Andalucía, como en Murcia y "en toda España para echar a (Pedro) Sánchez que tanto año está haciendo a los españoles".

570740.1.260.149.20210521103340