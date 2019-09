Vox no ve raro que Cs se abstenga en la investidura de Sánchez porque "están de acuerdo" en las "cuestiones importantes"

Publicado 17/09/2019 12:56:30 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha manifestado este martes que no le resulta raro que Ciudadanos haya planteado un propuesta para la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez con su abstención y la del PP, puesto que "están de acuerdo" en las "cuestiones importantes".

Así, ha calificado la propuesta de "movimiento propagandístico, ha intentado llamar la atención a pocas horas de que se conozca si hay repetición de elecciones, y ha querido hacer creer que ahora sí toca llegar a algún tipo de camino, de facilitar la investidura".

"Si él cree que debe abstenerse no le quitamos la razón. Desde Vox, nosotros no lo haremos. Están en su derecho, no me extraño porque en muchísimas cuestiones, en las importantes, como política fiscal, inmigración, está de acuerdo en las importantes", ha concluido.