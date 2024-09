Vox pedirá una Comisión de estudio en la Asamblea para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado este lunes que su formación pedirá previsiblemente esta misma semana la creación de una Comisión de estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas ante el "grave" problema del incremento de el número de incidentes de este tipo registrado en el último verano.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, la líder de Vox en la cámara vallecana ha recordado que esta iniciativa, dirigida a todas las bandas, se llevará ante la Cámara vallecana "las veces que haga falta", tras haber finalizado sin acuerdo para aprobar un dictamen de conclusiones la llevada a cabo el pasado año también en la Asamblea de Madrid.

"No estamos dando una respuesta como hay que darla. Es un tema gravísimo que genera además heridos graves, si no me equivoco tenemos 11 heridos graves de estos últimos meses y estos chicos están por los barrios de Madrid a machetazo limpio cortándose brazos, persiguiendo a chicos de corta edad para que se afilien a las bandas. Están en los colegios, están en los institutos", ha indicado Monasterío.

En este sentido, ha precisado que esta Comisión de estudio se pide que incluya "a todas las bandas, las latinas, las neonazis, las senegalesas, la Mara Salvatrucha, todas las bandas. Porque es un problema grave", ha indicado.

"Tanta libertad que habla la señora Díaz Ayuso, ¿pero qué libertad tiene un chico de 16 años que va caminando por la calle en el distrito de Villaverde mirando hacia atrás con miedo a que vengan los de las bandas a presionarle para que se meta la banda y si no le cortan un brazo?", ha alegado.

En este sentido, ha defendido que "nadie está dando una respuesta en los colegios o en los institutos, porque no hay un plan por parte del gobierno", por lo que ha abogado por "una comisión de estudio y por lo menos desde aquí aportar soluciones".

Al hilo, la Mesa de la Asamblea ha rechazado la petición de Más Madrid para abrir una centrada en las bandas neonazis. Según ha explicado el portavoz del PP en la Cámara vallecana, Carlos Díaz-Pache, la mayoría de los 'populares' ha rechazado esta iniciativa al ser "muy específica" sobre un tipo de bandas muy concreto.

En el caso de la petición de Vox, ha subrayado, se atenderá esta cuestión "teniendo en cuenta" que en la Asamblea ya hay "20 comisiones abiertas" y el calendario está "bastante apretado". "Es importante que se centren en objetos que sean muy interesantes para el conjunto de todos los madrileños porque no vamos a tener muchas oportunidades", ha resaltado.

CENTROS DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

En otro orden, la líder de Vox en la Comunidad ha anunciado que la formación ha activado una propuesta para que se cierren todos los centros de menores no acompañados en la región y que además "que se hable de estas competencias". "Si realmente el señor Ayuso no es capaz de controlar los centros de 'menas' en Madrid, pues lo que hay que hacer es mandárselos a Moncloa a Sánchez y acabar con el problema; lo que desde luego no podemos tener es un efecto llamada", ha alegado.

"No puede ser que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid no solo recibamos a todos los 'menas' que nos propone Sánchez, sino que invirtamos el dinero de los madrileños, que no están para despilfarrar dinero en edificios como por ejemplo La Cantueña, donde hemos invertido 24 millones de euros y 9 millones en reformarlo, o en centros que hay por todo Madrid que además están generando problemas", ha zanjado.