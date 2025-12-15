Vox se persona como acusación popular contra el presunto agresor sexual de Hortaleza que residía en un centro de menores

Archivo - La portavoz de VOX de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ofrece declaraciones a los medios frente al centro de Primera Acogida de Hortaleza, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha anunciado este lunes que su partido se ha presentado como acusación popular en la causa contra el migrante mayor de edad acusado de violar a una joven en Hortaleza el pasado mes de septiembre y que residía en un centro de menores migrantes.

Así lo ha anunciado Moñino en declaraciones ante los medios de comunicación durante la Junta de portavoces de la Asamblea de Madrid, donde ha denunciado que un "falso" menor migrante vivía en el centro "con los impuestos de todos los madrileños" pese a ser mayor de edad.

"Vamos a exigir responsabilidades y vamos a llegar hasta donde haga falta porque tiene que explicar el gobierno de la Comunidad de Madrid que hacía un falso mena mantenido con los impuestos de todos los madrileños", ha aseverado la portavoz de Vox.

Finalmente, Moñino ha reprochado al Partido Popular y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que estén financiando la "inseguridad" con los propios impuestos de los madrileños.

Los hechos se produjeron a finales de agosto, cuando la Policía detuvo a un joven de origen marroquí como presunto autor de una agresión sexual a una menor de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza. Semanas después se conoció que el detenido era mayor de edad.