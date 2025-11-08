Vox pide ayuda para niños con padres o madres muertos "en contexto de violencia" en entorno familiar y no solo machista

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha pedido que la Comunidad de Madrid modifique sus normas para que la ayuda que se concede a los hijos de madres asesinadas por violencia de género se conceda a todos los hijos de padres o madres que hayan fallecido en "contexto de violencia" en el entorno familiar.

Así figura en una Proposición No de Ley registrada por la formación encabezada en la Asamblea por Isabel Pérez Moñino, en la que reclaman que se modifique el acuerdo de 14 de marzo de 2024 que regula esta ayuda de pago único.

"En el ámbito de la violencia intrafamiliar, una de las prioridades de los poderes públicos, debe ser proteger a los menores que han perdido a uno de sus progenitores, sin distinguir si la víctima es la madre o el padre", sostiene la formación al tiempo que afirma que hay "progenitores varones víctimas en el entorno familiar.

Reclaman, pues, garantizar la igualdad de trato y acceso a las ayudas económicas, sociales y psicológicas a todos los menores en situación de orfandad por la muerte de uno de sus progenitores en el contexto del entorno familiar.

Piden crear un protocolo para menores huérfanos víctimas de violencia intrafamiliar, independientemente del sexo, que establezca medidas de acompañamiento de atención psicológica gratuita y abogado de oficio para afrontar los trámites administrativos y jurídicos.

Por último, reclaman una memoria anual con datos agregados (respetando la protección de datos) sobre beneficiarios, tiempos de resolución y pago, criterios de acceso y ejecución presupuestaria; y habilitar un procedimiento de revisión para "casos excluidos por razón del sexo de la víctima desde la entrada en vigor del Acuerdo".