Vox, PP y Cs condenan la violencia a los partidos políticos y Smith acusa a la izquierda de ser "sinónimo de violencia"

El PSOE vota 'no' mientras afea a Vox su "victimización" y Más Madrid pide libertad de expresión para partidos, raperos o titiriteros

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox, PP y Cs han mostrado su apoyo en el Pleno de Cibeles a una proposición que ha condenado la violencia que sufren los partidos políticos, lo que ha llevado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, a afirmar que la izquierda es "sinónimo de violencia", mientras que el PSOE y Más Madrid han votado en contra, los primeros afeando a Vox su "victimización" y los segundos por considerar que la moción confundía competencias.

El también secretario general de Vox ha descrito la moción propuesta cono una defensa de la "democracia, la libertad y el estado de derecho, cuando parece que la libertad de expresión sólo es para algunos, igual que la pluralidad política, y cuando la violencia la ejercen algunos contra siempre los mismos".

Ortega Smith ha elevado a Cibeles las agresiones sufridas por Vox en la campaña catalana y que se reproduce también en Madrid "cada vez que se pone una mesa informativa". "Nos tiraron tuercas, tornillos, abrieron la cabeza a algunos simpatizantes, nos rompieron la megafonía", ha descrito.

"Esto requiere una condena firme de todos los grupos e instar a condenar a quienes nos agreden y a quienes justifican esas agresiones, incluso a quienes las alientan desde redes como el vicepresidente y algunos diputados", ha exigido el concejal de Vox, que ha lanzado un "basta ya de violencia reconocida y aceptada por muchos grupos políticos".

PSOE: "A VOX HAY QUE COMBATIRLES CON ARGUMENTOS, NO CON PEDRADAS"

El concejal socialista Ramón Silva ha contestado que "por supuesto" que condenan "cualquier ataque a la libertad de expresión". "Somos defensores de la libertad y como dijo Salvador Illa, el ganador de las elecciones, a Vox, a la ultraderecha, hay que combatirles con argumentos, no con pedradas", ha expuesto.

Silva ha llegado a afirmar que Vox "desoyó los consejos de los Mossos" y ha reafirmado que su partido apoya llevar a los tribunales a los responsables de cualquier ataque, algo que no duda que habrá hecho la policía catalana porque "venir a poner eso en cuestión no favorece la democracia". "Basta de victimismo por parte de Vox", ha terminado el concejal socialista.

VILLACÍS: "LAS VÍCTIMAS SON VÍCTIMAS, NO HACEN VICTIMISMO"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha contestado a Silva que "las víctimas son víctimas, no hacen victimismo". "¿Dice que apoya a los atacados y luego les acusa de victimistas?", ha cuestionado al edil, después de defender que "la calidad democrática tiene que ver con la libertad, con la posibilidad de ir a hacer un mitin, de presentarse a unas elecciones y no ser señalado, no ser despedido de sus trabajos como le ha pasado a compañeros míos, que no les boicoteen su negocios".

Villacís ha asegurado que esa agresividad la han sufrido muchas formaciones políticas, alimentado por "líderes políticos de Podemos que empiezan a justificar la violencia", por lo que ha presentado una enmienda in voce, aceptada por Vox, para extender su condena a la violencia a todos los partidos que la sufren.

LEVY CARGA CONTRA LOS "ANTISISTEMA DE MOQUETA"

La portavoz del PP, Andrea Levy, ha dado un "sí rotundo" a la proposición presentada por Vox y enmendada por Cs para frenar el "antojo de superioridad moral de los antisistema de siempre, hoy con chaqueta oficial".

Levy también ha criticado que "cuando no agitan la calle, guardan silencio ante la violencia de unos pocos que incendian las calles de Barcelona y que quieren exportar la violencia". El PP "ha pedido a Fiscalía que actúe contra los violentos tras años sufriendo en el partido "agresiones en el País Vasco y Cataluña con el silencio cómplice del nacionalismo".

"La violencia es inadmisible y es la negación de la democracia. Son antisistemas de moqueta que con sus tuits alientan a los antisistema callejeros. Estamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad y apoyamos una iniciativa para defender la libertad y la democracia para todos", ha declarado.

MÁS MADRID CONTRA ALENTAR LOS DISCURSOS DE ODIO

La portavoz adjunta de Más Madrid, Pilar Sánchez, ha explicado que su grupo habría apoyado la idea inicial de Vox, una declaración institucional para condenar cualquier expresión de violencia o acción de fuerza que impida los derechos constitucionales, como "cuando se pide la libertad de un rapero, de un titiritero y los actos electorales".

"Queremos vivir en un país donde se garantice la libertad de expresión pero esta proposición de Vox no tiene nada que ver porque lo que trae es un conflicto de competencias" entre Estado y autonomías", ha explicado la edil.

Lo que busca Más Madrid es "un compromiso de la Corporación contra el uso fraudulento del poder y de las instituciones para alentar la violencia y los discursos de odio por ideas políticas, género, religión, por ser menores no acompañados, pero Vox con su proposición se queda fuera de esta expresión política".

Para Ortega Smith, este argumento es "un ejercicio repugnante de hipocresía" porque "son incapaces de condenar la violencia y se les llena la boca de libertad y de pluralidad política". Al PSOE, en relación a los Mossos, le ha espetado que todos los actos políticos fueron comunicados previamente. "Tenemos el mayor reconocimiento a los Mossos pero los mandos de la Generalidad dio la orden de no cargar contra los escraches", ha afirmado.