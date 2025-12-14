Vox pregunta a Ayuso "si el acento del marroquí reincidente" que agredió a una anciana en el Metro "cabe en Madrid"

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha preguntado este domingo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "si el acento del marroquí reincidente" que agredió a una anciana en el Metro "cabe en Madrid".

Moñino y el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, han acudido a la Puerta del Sol de la capital a denunciar el último supuesto hecho violento que atribuyen a un extranjero a una anciana de 80 años en el Metro de Madrid.

Durante su intervención, Moñino ha asegurado que la víctima ha quedado "silenciada" y vinculó el suceso con lo que considera "una falta de políticas firmes en materia de seguridad e inmigración".

"Una mujer que no abrirá portadas de los periódicos ni abrirá telediarios ni siquiera ocupará un espacio en esas concejalías de mujer y de feminismo. Una víctima completamente silenciada porque el agresor es un marroquí reincidente que está aquí en nuestras calles", ha aseverado.

Así, ha criticado que "entre los socialistas y los misóginos extranjeros, las mujeres cada vez están más inseguras en España y frente a esto hay que aplicar políticas y discursos valientes". "Todos fuera, los socialistas del poder y los delincuentes extranjeros fuera de nuestras calles a cumplir su pena a sus países de origen", ha solicitado.

En ese contexto, la parlamentaria madrileña ha cuestionado el discurso del Ejecutivo madrileño sobre la diversidad y la convivencia, preguntando directamente a Ayuso si determinados comportamientos delictivos "caben" en el modelo de región que defiende.

Moñino ha extendido sus críticas a otros episodios recientes de violencia y delincuencia ocurridos en Madrid y reclamó la aplicación de políticas de "ley y orden".

Asimismo, ha defendido la expulsión de delincuentes extranjeros para que cumplan condena en sus países de origen y ha asegurado que, si llega al Gobierno, impulsará medidas para "limpiar" Madrid y España de criminalidad, con el objetivo -según afirmó- de devolver la seguridad, la libertad y la prosperidad a los ciudadanos.

Por su parte, el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, ha puesto el foco en la ideología de género, lo que llamaban espacios seguros son espacios de impunidad para sus depredadores", asegurando que es necesario invertir en educación "para que nuestras hijas detecten a estos babosos y se separen de ellos".