Vox presenta una demanda a la Complutense por impedirles celebrar una acto y pide medidas cautelares: "Vamos a entrar"

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ofrece declaraciones a la prensa tras una charla en el campus de Somosaguas de la UCM, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha anunciado este viernes que su formación ha interpuesto una demanda ante los juzgados de lo contencioso administrativo en contra de la Universidad Complutense (UCM) por vulneración de los derechos fundamentales tras no poder acceder y participar en una conferencia política.

Moñino ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la facultad de Ciencias Políticas del campus de Somosaguas, desde donde ha alertado de que estaban "custodiados por la Policía" porque en el interior del edificio había una "horda organizada de vagos y violentos" dispuestos a "atacar".

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge una serie de correos electrónicos intercambiados entre el profesor organizador de la conferencia y la dirección de la Complutense, que finalmente y casi un mes de la presentación de la solicitud para celebrar el evento, se decanta por no permitirlo.

En la demanda se pide adoptar una medida cautelar que permita la celebración del acto "en las condiciones inicialmente solicitadas", requiriendo para ello a la universidad que "adopte las medidas logísticas necesarias".

UNA UNIVERSIDAD "CONTROLADA POR LA EXTREMA IZQUIERDA"

Moñino ha detallado que se había trasladado hasta la universidad para participar hablar en una conferencia sobre "los ejes de la política internacional". Sin embargo, ha aseverado que "la extrema izquierda que controla esta universidad" ha impedido que se pueda celebrar este acto "en libertad".

En este punto, la portavoz de Vox en la Asamblea ha informado de que han interpuesto una demanda por "vulneración de derechos fundamentales" y de los "derechos a la libertad de expresión y a la participación política". "Vamos a llegar hasta el final, hemos pedido medidas cautelares y vamos a entrar en esta Universidad", ha trasladado.

"Nosotros queremos hablar en libertad, hay muchas personas que están deseando escucharnos y vamos a seguir trabajando por defender la libertad de expresión en todos los campus universitarios", ha añadido Moñino, que ha aprovechado la ocasión para cargar contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por financiar "universidades públicas controladas por la extrema izquierda".

Preguntada sobre de quién es la responsabilidad de que no puedan acceder a las instalaciones, Moñino ha apuntado directamente a la "extrema izquierda que lleva controlando esta facultad durante décadas", y ha instado al Partido Popular de Madrid ha aprovechar la Ley de Universidades para "blindar y proteger la libertad de expresión" en los centros.

"Tenemos derecho a entrar, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a alzar la voz. Esta facultad se ha convertido en un refugio de acosadores sexuales, donde se les pone alfombra roja para pasar", ha remachado Moñino.