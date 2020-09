Vox se queda solo en Cibeles en su intento de solicitar al Gobierno central la "reapertura inmediata" de los CIE

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid no ha logrado este martes el apoyo de ningún otro grupo en el Consistorio para apoyar su moción en la que se pedía, entre otras cuestiones, instar al Gobierno central a la "reapertura inmediata" de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para "retener a todos los inmigrantes" que llegan en situación irregular.

Así lo ha solicitado la concejala de la formación Aránzazu Cabello, quien ha indicado que "en las últimas semanas se ha detectado un aumento exponencial de las llegadas a costas españolas de inmigrantes ilegales traídos con la intervención de mafias de tráfico ilegal que operan tanto en la costa africana como en territorio nacional, y gran parte de ellos han acabado llegando a la ciudad".

Durante la declaración del estado de alarma se procedió a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros regulados por Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.

Actualmente existen en España ocho CIE ubicados en los municipios de Algeciras, Barcelona, Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia. En el mes de abril quedaron en libertad los últimos internos del CIE de Aluche para proceder al cierre del centro.

La edil ha hecho mención a "los violentos robos que están realizando extranjeros menores no acompañados en los alrededores de la Casa de Campo, en el barrio de Campamento y en Madrid Río", y ha lamentado que "la Policía Municipal no da abasto para contener estos robos".

"Esta inseguridad personal, y también sanitaria, sólo puede atajarse si cesan las llegadas de inmigrantes ilegales. La Policía Nacional y la Guardia Civil no disponen de los medios personales, materiales y jurídicos necesarios para afrontar esta auténtica invasión inmigratoria", ha expresado a continuación.

Igualmente, la propuesta de Vox buscaba llevar a cabo "modificaciones de crédito que correspondan para la eliminación de toda subvención a fundaciones, ONGs o asociaciones de cualquier tipo que de algún modo colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos facilitando el envío masivo de personas".

La revisión y ampliación de los acuerdos de devolución de inmigrantes ilegales con los países de origen y la presión a dichos Estados para que colaboren y faciliten la repatriación era otra de las peticiones de la formación que lidera Javier Ortega Smith en el Consistorio.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha indicado que "la inmigración enriquece como sociedad, pero debe ser legal y ordenada". Ha tachado de "proposición descontextualizada y alejada de las competencias municipales", y ha incidido en que Policía Municipal ya colabora con la Nacional en cuestiones de Extranjería.

"Lo que podemos hacer, ya lo hacemos, y propone cosas tan exóticas como ceder espacios y dar medios de protección. Les ha faltado incluir a los agentes forestales", ha reprochado.

Desde la bancada socialista, Maite Pacheco ha acusado a Vox de "preferir alarmismo, fanatismo y xenofobia" a los datos. Además, ha precisado que "la palabra inmigrante no puede ir al lado de la palabra ilegal, porque las personas no son jamás ilegales, pueden tener o no regularizada su situación".

Sobre los datos, ha hecho hincapié en que "los robos con fuerza e intimidación se han reducido un 33 por ciento de la ciudad de Madrid". En la misma línea, Javier Barbero (Más Madrid) ha calificado la moción de "proposición cargada de falsedades", y ha cargado contra el "discurso de odio de Vox".