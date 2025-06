Vox se queda solo en su intención de retirar la Llave de Oro de Madrid a Gustavo Petro

Recuerdan a Ortega Smith que su grupo no apoyó retirársela a Putin

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha quedado solo en su intención de que el Pleno de Cibeles retire la Llave de Oro de Madrid al presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras que desde la izquierda han recordado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que su grupo fue el único que no apoyó retirársela al ruso Vladimir Putin, concedida en 2006 por el Consistorio presidido por Alberto Ruiz-Gallardón.

La izquierda ha votado en contra de la proposición de Vox mientras que el PP se ha abstenido, de modo que la iniciativa no ha prosperado. El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha recordado que la entrega de las Llaves de la Ciudad se recoge en un reglamento municipal de 1988, que establece que cuando un Jefe de Estado viene de visita oficial a España la Alcaldía le hace este homenaje, "sin hacer distinción con el modelo de régimen bajo el que gobierna el premiado".

El propio concejal de Vox ha recordado que sí se puede retirar este honor, como promovió Más Madrid en marzo de 2022 contra Putin tras la invasión rusa de Ucrania. Martínez Vidal ha defendido que el pueblo colombiano merece todo el reconocimiento, no así Petro, "un sujeto que a los 24 años se unió al movimiento guerrillero M19, que en la toma del Palacio de Justicia en 1985 asesinó a un centenar de personas".

También ha criticado declaraciones de Gustavo Petro en las que se refería al "yugo español en la colonización de América", aunque el foco lo ha puesto en el intento de asesinato del opositor Miguel Uribe porque "ha sido capaz de colocar a la víctima y el joven sicario en el mismo plano afirmando que el Estado debe cuidar tanto al uno como al otro". Vox ha planteado la revisión de la entrega de Llaves de la Ciudad y que únicamente se entreguen a jefes de Estado de países democráticos.

PETRO, "COLABORADOR NECESARIO" EN LAS DEPORTACIONES DE TRUMP

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha afirmado que ella "no es la mayor fan de Petro" pero eso "no convierte a Colombia en un país no democrático". Incluso ha añadido, dirigiéndose a Vox, que Petro "es colaborador necesario en la política de deportaciones masivas que está llevando a cabo el presidente Trump, por cierto, bastante más amigo de Vox" que del PP.

Rivera de la Cruz ha indicado que el reglamento "no establece ningún criterio personal o valorativo sobre quién recibe esta distinción", más allá de cuestiones ideológicas, para pasar a defender los lazos históricos con Colombia, con más de 65.000 colombianos residentes en Madrid.

"Estas Llaves que a usted tanto le incomodan no se le entregan a Petro, aunque la recoja él, sino al pueblo de Colombia. Se le entregan a García Márquez, a Botero, a Álvaro Uribe, a todos los deportistas, a todos los hombres y mujeres de cultura que hay en la historia de Colombia y todos los ciudadanos que luchan todos los días porque ese país vuelva al camino de la normalidad que ha perdido quizá con la llegada de un presidente que a mí tampoco me gusta. Pero que no me guste el presidente no tiene nada que ver con que le vaya a faltar el respeto al pueblo que representa", ha argumentado.

El socialista Jorge Donaire ha recordado el Pleno de 2022 en el que se debatió la retirada de la Llave a Putin, cuando Ortega Smith dijo literalmente que no estaba de acuerdo "porque no se le entregó a Putin sino al pueblo ruso, que no tiene la culpa de estar soportando a un tirano".

Desde Más Madrid Pilar Sánchez ha llevado una fotografía al Pleno en la que se ve a Ortega en la entrega de la Llave a Petro. "En primera fila", le ha mostrado al portavoz de Vox.