Vox quiere que el Mixto deposite fianza con las cantidades que superen las que hubieran sido asignadas como no adscritos

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox, capitaneado por Javier Ortega Smith, quiere que el Mixto deposite una fianza con las cantidades que superen las que les hubiesen sido asignadas como concejales no adscritos.

Es una proposición que Vox elevará al Pleno de Cibeles de este martes después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid haya anulado la constitución del Grupo Mixto, a instancias del recurso presentado por Más Madrid, y condenado a la Administración a disolverlo, de modo que los tres ediles pasarían a ser considerados no adscritos. El fallo no es firme y ya ha sido recurrido por el Grupo Mixto.

Si no se constituyera dicha fianza, Vox reclama que se retiren a Recupera Madrid los fondos que excedan de los recursos que hubieran sido asignados o gastados como concejales no adscritos. La propuesta de Vox llega con el objetivo de que "no se produzca un menoscabo de los recursos económicos del Ayuntamiento ante una sentencia firme".

Pero no es la única iniciativa en este sentido que Vox elevará al Pleno de Cibeles de este martes. La sesión de mayo arrancará con una comparecencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a instancias de Javier Ortega Smith, "para que explique cómo va a resarcir al Ayuntamiento y a los madrileños de los graves efectos producidos por la creación del Grupo Mixto, que ha sido declarado ilegal".

LA JUSTICIA FALLA A FAVOR DE MÁS MADRID

Más Madrid alegaba en su recurso que la constitución del Grupo Mixto no era conforme a derecho y que deberían ser concejales no adscritos, sin grupo, después de que abandonaran aquel del que formaron parte tras la candidatura electoral de 2019.

El grupo que lidera Rita Maestre argumentaba ante el juez que la Junta Electoral de Zona justificaba "que Más Madrid concurrió a las elecciones municipales de 16 de mayo de 2019 en calidad de partido político".

El Ayuntamiento, por su parte, alegaba que la naturaleza de la formación política Más Madrid no se corresponde con la de un partido político sino con la de una coalición electoral, por lo que el Grupo Mixto sí encajaría con la normativa.

En la misma línea fueron en Recupera Madrid apuntando que "cuando Más Madrid concurrió a las elecciones carecía de la naturaleza de partido político, dado su carácter marcadamente instrumental ya que ninguno de los miembros de la candidatura estaban afiliados al mismo y carecía de afiliados y de censo". No se trataría, a su parecer, de un partido político sino de una plataforma electoral ciudadana.

El juez finalmente dio la razón a Más Madrid. "Siendo cuestión nuclear la naturaleza política y electoral con que la formación política Más Madrid concurrió a las elecciones municipales de 16 de mayo de 2019 se extrae que por la referida fecha Más Madrid se había ya constituido y concurrió a esa cita electoral como partido político". Dicho partido se encuentra inscrito como tal desde el 17 de febrero de 2019.

"De tales certificaciones no puede sino extraerse la certeza de que Más Madrid en la fecha de celebración de las elecciones municipales de 19 de mayo de 2019, en que obtuvo 19 concejales, concurrió a esa cita electoral en calidad de partido político ya que como tal se había previamente constituido en legal forma, una vez cumplidos los requisitos previstos para su inscripción y había ya adquirido personalidad jurídica propia con tal consideración", recoge la sentencia.

A lo que sumaba que "a esta misma conclusión extrae la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid en el dictamen de 29 de junio de 2021, emitido sobre la consulta facultativa formulada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, respecto a la cuestión".

DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE VOX

El mismo juzgado, sin embargo, desestimaba el recurso presentado por Vox al considerar que adolecen de "falta de legitimación" para impugnar la resolución dictada.

El grupo municipal de Vox apuntaba que, independientemente de este fallo, la Justicia les ha dado la razón porque dictamina que el Grupo Mixto debe disolverse, motivo por el que quieren revocar los acuerdos aprobados con el apoyo de los tres ediles de Recupera Madrid, la escisión de Más Madrid.

Anunciaban desde el equipo de Ortega Smith que presentarían un recurso de apelación "ya que aunque no afecte al Pleno, sí afecta a la comisiones y a sus votos, es decir, a la aprobación de normativas y ordenanzas mediante el apoyo del ilegal Grupo Mixto".

Para Vox todo es una "cadena de mentiras e ilegalidades". "Sin la creación de un Grupo Mixto, que ha costado un dineral a los madrileños en recursos, instalaciones, asesores y vocales vecinos no se hubiera aprobado en comisión el borrador del proyecto del 'Madrid Central de Manuela Carmena', la ordenanza de Movilidad, y lo mismo hubiera ocurrido con los presupuestos y el borrador de ordenanza de Terrazas", han apuntado.