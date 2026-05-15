Vox reivindica el "orgullo de pertenencia" en San Isidro ante quienes intentan "vender" Madrid "al extranjero"

1087503.1.260.149.20260515134922 La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Moñino. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha reivindicado este viernes en los actos de celebración de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, el "orgullo de pertenencia" y ha señalado a los dirigentes de la Comunidad por intentar "vender" la capital "al extranjero".

En declaraciones a los medios desde la Pradera, Moñino ha afirmado que Madrid "no nació para ser una franquicia global" y ha insistido en defender y celebrar "el Madrid que merece la pena conservar".

"El Madrid de las familias, el Madrid de siempre, el Madrid de las verbenas, el Madrid que levantaron sus vecinos, el Madrid, en definitiva, español, de toda la vida", ha añadido.

La portavoz ha aseverado que la capital "no es una marca vacía creada en un despacho para vender al extranjero", como asegura que se está intentando desde el Gobierno regional. "Madrid es mucho más, Madrid es nuestro hogar y es el hogar de nuestros hijos", ha manifestado.

Por ello, ha buscado reivindicar el "orgullo de pertenencia" y "alzar la voz" por los madrileños "frente a todas esas políticas y esos políticos que reivindican un mundo global, una España global, sin identidad y sin alma".