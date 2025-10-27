Vox tacha de "tomadura de pelo" los acuerdos del Pleno y critica a Almeida por "no cumplirlos"

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal, en el Palacio de Cibeles, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega-Smith, ha tachado de "tomadura de pelo" los acuerdos aprobados en el Pleno y ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida por "no cumplirlos".

Así lo ha compartido Ortega-Smith durante la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles celebrada en el Edificio de Grupos, donde ha avanzado que su grupo retratará a un alcalde "trilero y mentiroso" que "vende por la mañana una cosa y por la tarde la contraria".

"Se supone que estamos para representar a los madrileños, para proponer aquellas ideas que creemos que son mejores para Madrid. ¿Y de qué vale todo eso si cuando se aprueba queda a decisión de un alcalde, si se levanta por la mañana y decide que lo va a cumplir o que no?", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que Vox propondrá en la sesión de este martes la reforma del reglamento orgánico del Pleno y del reglamento orgánico de los distritos, "para respetar la representatividad, respetar la democracia y para que los acuerdos se cumplan".

"Esto viene a condición de lo que acaba de ocurrir con lo del "síndrome postaborto". Una vez que el alcalde y su partido votan por mayoría que se tiene que cumplir, a continuación, como le señala a toda la izquierda, le tiemblan las canillas y dice que no lo va a cumplir y que lo que va a cumplir es una enmienda que ha presentado el PP, enmienda que no se aprobó. Es que esto es el colmo de la tomadura de pelo", ha criticado.

Ortega-Smith ha recordado que Vox presentó una proposición para declarar Madrid "ciudad por la vida" con unas medidas "muy concretas", según ha explicado, "para favorecer la natalidad y combatir la lacra del aborto".

"El Partido Popular, habiéndola aprobado, luego no la cumple y no la cumple haciendo una vez más un paripé de propaganda frente a los suyos, que es ese supuesto Plan de natalidad", ha aseverado.

En este sentido, sobre si dar a mujeres información acerca del "síndrome postaborto" es una coacción, ha apuntado que coaccionar es "empujar a las mujeres a una sola puerta", que es la del aborto.

"La libertad es lo contrario a la coacción. Es decirle a la mujer, mire, usted ha tomado esa decisión, pero nos gustaría poderle explicar las posibilidades que tiene el que usted siga adelante con ese embarazo. Decirle si tiene usted problemas económicos, si ha sido abandonado por su pareja, no está sola. El Ayuntamiento le va a ayudar con una vivienda, con fondos", ha expuesto Smith.

En relación a las ayudas económicas del Plan de natalidad de Almeida, que fueron calificadas por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, como una "paguita" para "coaccionar a las mujeres", el portavoz de Vox ha afirmado que "eso lo que le da a la mujer son razones para seguir adelante con su embarazo y tener la suerte de poder disfrutar el resto de su vida de un hijo".

"Si me van a dar 500 euros cada vez que me coacciona, pues coaccione usted todos los días tres o cuatro veces. ¿Pero qué me está diciendo? O sea, que darle una ayuda económica o una ayuda social o una vivienda o una información a una mujer embarazada que se está planteando si aborta o no, eso es coaccionarla. Vamos a ver, eso es estar locos. Yo creo que es justo lo contrario", ha zanjado.

CHARLIE KIRK Y ZBE, ENTRE OTRAS MEDIDAS

Igualmente, el Grupo Municipal Vox llevará este martes al Pleno ordinario de Cibeles una proposición para condenar el asesinato del activista y comentarista político estadounidense Charlie Kirk, abatido el pasado mes de septiembre durante un acto en una universidad de Utah, y bautizar un espacio público de la ciudad de Madrid con su nombre.

La iniciativa será presentada por la portavoz adjunta de Vox, Carla Toscano, y con la que instará al Pleno del Ayuntamiento a realizar "un reconocimiento público" a la figura de Kirk, condenar su asesinato y conceder su nombre a un espacio público de la capital que, preferentemente, "tenga relación con jóvenes".

"Charlie Kirk fue asesinado por defender la vida, por defender la familia y por defender la libertad. Por tanto, lo primero es condenar a ese asesino de la extrema izquierda y, en segundo lugar, homenajear. ¿Cómo se le puede homenajear en una ciudad como Madrid? Pues concediendo un espacio público para que pueda recordársele siempre y que sea un ejemplo para los jóvenes que frente al modelo de imposición, totalitarismo, está el modelo de la libertad que defiende este héroe", ha trasladado a los medios Ortega-Smith.

Además, entre otras iniciativas, Vox también propondrá que el Ayuntamiento permita la circulación de los vehículos sin distintivo ambiental empadronados en la ciudad de Madrid a partir del 1 de enero de 2026, y durante todo el año, suspendiendo la aplicación de cualquier restricción o limitación de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).