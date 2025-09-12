Vox tilda de "estafa" el Gobierno de Ayuso y pide "más dinero en vivienda protegida y menos en paguitas a sindicatos"

Archivo - El diputado de Vox Carlos H. Quero interviene durante la presentación del programa económico y de vivienda de Vox, en el Auditorio Mutua Madrileña, a 29 de junio de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en materia de Vivienda, Carlos Hernández Quero, ha denunciado la "estafa del PP en la Comunidad de Madrid" y ha pedido que "el dinero se destine y repercuta en vivienda protegida y no en paguitas para sindicatos, patronales y medios de comunicación".

En declaraciones a los medios antes del Debate del Estado de la Región, Hernández ha criticado que "un chico de Moratalaz o de Móstoles no puede comprar una vivienda, a duras penas puede alquilarla y en la mayoría de los casos se ve obligado y forzado a compartir piso con extraños".

Así, el portavoz de Vivienda ha expresado que Vox propone una Comunidad de Madrid en la que "el dinero que tanto cuesta cobrar a los madrileños se destine y repercuta en su beneficio, repercuta en vivienda protegida y no en centros de 'menas', en centros de salud y no en paguitas para sindicatos, patronales y medios de comunicación".

Además, ha tildado de "estafa" también el "Madrid de todos los acentos". "En la Comunidad de Madrid, un chico de Villalba o de San Blas no reconoce su barrio, se siente extraño en él y no puede salir a la calle seguro o tranquilo porque el entorno que ayer era amable hoy ha dejado de ser apacible y es un entorno violento", ha incidido.