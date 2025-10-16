XX Suma Flamenca marca el pulso de la agenda cultural para el fin de semana con Arcángel, Olga Pericet y Sandra Carrasco

Archivo - Uno de los espectáculos que incluye la agenda cultural de este fin de semana en la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid para este fin de semana estará marcada por el inicio de la 20ª edición del festival Suma Flamenca, que hasta el próximo 2 de noviembre ofrecerá más de 46 espectáculos.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha destacado que la cita reunirá en escenarios de toda la región a las principales figuras de este arte como José Mercé, Mayte Martín, Manuel Liñán, Olga Pericet, El Pele, Juan Carmona o Rafaela Carrasco.

El primero de los estrenos absolutos lo protagoniza este jueves Sandra Carrasco, que cantará en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, la Cuesta de Moyano, con motivo de su centenario. Tras ella, la bailaora Olga Pericet se presenta en los Teatros del Canal con 'La materia', segundo capítulo de una trilogía que inició con 'La Leona', inspirada en las guitarras del mítico luthier Antonio de Torres (Almería 1817-1892).

El viernes, en este espacio será Sara Calero quien presentará su nuevo espectáculo, 'Taberna Femme'. En él colaboran Ana Arroyo, Lucía Ruibal y Carmen Moreno, que junto a Calero plasman una reflexión danzada sobre las complicidades femeninas.

Fuera de la capital, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial la bailaora Paloma Fantova estrenará 'Su Cuna'. La tercera actuación del viernes será en el Centro Cultura Pilar Miró. Allí, el cantaor granadino David de Jacoba se presenta con 'Del cante al corazón'.

Los cuatro espectáculos del sábado completan los estrenos de la primera semana del encuentro. El Amir Flamenco Sextet brinda en 'De Madrid al cielo' los nuevos temas del guitarrista y músico multiétnico y multi instrumentista (Teatro Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial). A su vez, 'La Vallecas Flamenca' de Filo de los Patios recorre las raíces del cante del barrio vallecano (Centro Cultural Pilar Miró).

Por su parte, el guitarrista manchego Óscar Herrero se inspira en la naturaleza que abriga San Lorenzo de El Escorial en su nuevo trabajo, 'Monte Abantos', que alude a la montaña de la Sierra de Guadarrama. Mientras, Arcángel presenta 'Canta y copla' a modo de aventura, hecha en torno al flamenco y la copla y a los cantes tradicionales más significativos de sus intérpretes.

En el mismo lugar, el domingo actuará El Trío con su espectáculo conmemorativo de los 25 años de su primer disco, 'El concierto de Sevilla'. Este día, en el Centro Cultural Pilar Miró, los niños podrán disfrutar de la magia, la música y la creatividad de Flamenco Kids.

FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA COMA'25

Por otro lado, Teatros del Canal abre sus puertas a la 27ª edición del Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid, COMA'25, organizado por la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC).

En esta ocasión incluye más de 23 actividades a lo largo del otoño. La primera cita es este jueves, con la Orquestra de Cambra Catalana, dirigida por Joan Pàmies y con Yuval Gotlibovitch como viola solista. El calendario continúa con el recital de piano de Alberto Villaescusa (sábado) y con el dúo de Luis Fernández-Castelló (clarinete) y Carlos Apellániz (piano) el domingo.

En paralelo, el ciclo Canal Baila presenta este jueves y viernes en la Sala Negra Boreali, creación de Anna Borràs Produktion. Es una experiencia inmersiva que combina danza contemporánea, música en vivo, proyecciones y sonido para narrar la génesis de las auroras boreales.

Por su parte, el bailaor Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza 2020, presenta en los Teatros del Canal 'Super-viviente', el trabajo que cierra la trilogía (sábado y domingo, en la Sala Roja Concha Velasco).

Cerrando la oferta escénica de esta semana, tras su éxito con 'Eclipse total', Premio Max a la mejor autoría teatral, la compañía valenciana Pont Flotant vuelve al Teatro de La Abadía con 'Adolescencia infinita', una obra que invita a realizar un viaje vital para intentar entender la adolescencia (hasta el 26 de octubre).

EXPOSICIONES GRATUITAS

La agenda cultural se completará con propuestas expositivas de la Comunidad de Madrid en sus diferentes espacios, todas con entrada gratuita.

Así, 'Ecos del arte virreinato del Perú' pone de relieve la fusión entre la cultura inca y la española en la Casa Museo Lope de Vega y el Museo Casa Natal de Cervantes (hasta el 11 de enero) y en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (desde mediados de diciembre).

Se suma a la oferta '¡Me lo pido! Juguetes en el Madrid de nuestra infancia', una propuesta que invita a redescubrir la memoria infantil a través de una experiencia visual y material inédita. La muestra puede visitarse de manera gratuita hasta el 8 de febrero de 2026 en la Sala Cristóbal Portillo del Archivo Regional, situada en El Águila.

'Un Madrid de novela... negra' propone un recorrido por cuatro siglos de crimen literario vinculado a la capital. Está en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional (entrada gratuita), hasta el 11 de enero de 2026.

Por su parte, '14 millones de ojos. Colección, fotografía, público' reúne destacadas fotografías de autor procedentes del fondo del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). Puede visitarse de forma gratuita en la Sala Canal de Isabel II hasta el 11 de enero de 2026.

En la Sala Alcalá 31 puede verse 'Una retrospectiva', dedicada a las sucesivas etapas de la trayectoria del artista Alfredo Alcain, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, hasta el 11 de enero de 2026.

Fuera de la capital, En Buitrago del Lozoya, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias acoge hasta el 7 de diciembre 'Picasso en la obra de Mingote', comisariada por Carlos Villanueva y Juan García Cerrada.

En Móstoles, el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) acoge varias propuestas: 'Aguas Turbias', 'Juan Pérez Agirregoikoa. Guerra, Comercio y Filantropía' (ambas hasta el 11 de enero de 2026).