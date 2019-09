Zafra cree que Franco no debe estar en el Valle de los Caídos aunque aboga por "pasar página"

Publicado 24/09/2019 14:51:53 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha indicado hoy que los restos de Francisco Franco no deberían estar en el Valle de los Caídos aunque ha abogado por "pasar página" para centrarse en "los problemas que tiene este país" y no con "intereses de tapar" lo que ocurre en el país como hace el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

La Sala de lo Contencioso-Administrtivo del Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que había sido recurrida por la familia del dictador. Este recurso ha sido rechazado en su totalidad.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a este respecto, Zafra ha recomendado "aceptar" y "pasar página de todo esto" para hablar de "lo que le importa a la gente". "Hay gente que está pasándolo mal y que necesitan soluciones políticas y no hablar de tiempos pasados. Soy el primero que cree que Franco no debe estar ahí, pero a PSOE le viene bien hablar de Franco y no de las realidades que vemos en este país", ha lanzado.

A su juicio, Sánchez tiene "interés" en "tapar los problemas que tiene este país". "Yo no tengo ningún problema con Franco y creo que no debe estar ahí, pero me entristece que hay miles de problemas para que tengamos que estar cada día hablando de esto", ha zanjado.