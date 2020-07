Zafra (Cs) afea a Vox que entregue al PSOE la comisión de reconstrucción: "Los abanderados de la pureza ante el espejo"

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha afeado a Vox que "no haya pestañeado" para darle al PSOE la Presidencia en la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid.

Este miércoles se ha constituido la comisión presidida por PSOE y en la que Cs tiene la Vicepresidencia y Más Madrid la Secretaría. Vox ha explicado que ha votado en blanco en todas las votaciones porque no quiere pactos con "el PSOE de Pedro Sánchez".

"Hace una semana, Monasterio dijo que con la izquierda no se podía ni hablar. Hoy no ha pestañeado para darle al PSOE la Presidencia de la comisión de reconstrucción de la Asamblea de Madrid. Los abanderados de la pureza, ante el espejo", ha criticado Zafra.

Fuentes de Cs han señalado a Europa Press que creen que "el respaldo permanente de Vox a la izquierda empieza a desconcertar a los madrileños". "Si Monasterio no quiere colaborar en la reactivación de la Comunidad, al menos que no la torpedee", han trasladado.

Desde Vox han indicado que "no van a colaborar en el blanqueamiento de la gestión criminal del PSOE de Sánchez". "Si PP y Cs quieren hacerlo es su problema, pero que no cuenten con nosotros. No se puede reconstruir en la mentira. Una vez más el tricentrito tapándose sus vergüenzas", han lanzado.