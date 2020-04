Zafra (Cs) apela a los pactos: "Los muertos no tenían la papeleta de voto en la boca"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs, César Zafra, ha apelado este miércoles a todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid a trabajar de forma constructiva para pactar en lugar de "criticar", porque "los muertos no tenían una papeleta de voto en la boca".

Durante el Pleno de este miércoles en el que comparece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Zafra se ha mostrado "triste" de que en el tiempo que llevan haya grupos que no hayan sido capaces de tender la mano, cuando están en la región con "más muertos".

"Si eso no nos hace cambiar yo ya no sé qué más hacer. Tenemos demasiados muertos como para no tomárnoslo en serio, como para decir que con 'usted no quiero pactar'. Los muertos no tenían la papeleta de voto en la boca", ha lanzado.

Y es que, para Zafra estas sesiones plenarias no son como las anteriores de las Propuestas No de Ley en las que cabían críticas entre los grupos. A su juicio, el mundo "ha cambiado" y los errores "hay que decirlos, analizarlos" pero cambiando todos el "tono" agregando propuestas con el afán de mejorar.

"Tenemos la oportunidad de ser distintos. Me gustaría que hablásemos de las propuestas que tenemos. Deberíamos ser mejores en pactar que en criticar, porque solemos hablar demasiado de nosotros y más bien poco de la gente que esta ahí fuera", ha insistido.

En este punto, el portavoz de la formación 'naranja' se ha preguntado dónde estaban todos cuando era necesario debatir de "ciencia" porque "la ciencia salva vidas" y se dan cuenta ahora cuando es necesaria una vacuna para hacer frente a este virus.

Ha aprovechado también por reconocer la labor de todos ellos, así como de los sanitarios, repartidores o cajeras que han estado y están "en la primera línea de batalla". En el caso de los autónomos, ha lamentado que se hayan visto desprotegidos y cree que el Gobierno central se ha quedado algo "corto" a la hora de protegerles porque debería haber sido "más ambicioso".

