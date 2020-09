Zafra (Cs) pide a Iglesias que si no quiere ayudar, "no moleste": "No tiene otro afán que mantenerse él y su partido"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha pedido al vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias, que si no quiere trabajar "no moleste", porque desde que ha llegado a su cargo "no tiene otro afán que el de mantenerse él y su partido".

Iglesias ha subrayado que el Gobierno "en ningún caso puede compartir" la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, que ha optado por intentar "criminalizar la pobreza" en lugar de reforzar servicios públicos esenciales, como el sanitario.

A este respecto, en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, Zafra ha lamentado que desde que ha llegado Iglesias a vicepresidente del Gobierno "no tiene otro afán que mantenerse él y su partido político". "Por eso nos encontramos en situaciones donde todos estamos intentando trabajar y sacar esto adelante", ha trasladado.

Así es, a su juicio, "el sinsentido" de Iglesias, por lo que ha indicado que no esperan "más de él" y que solo le piden que si no quiere "trabajar ni ayudar" que "no moleste" y que "haga lo que tenga que hacer en su vicepresidencia". "Que no moleste a los que queremos que Madrid vuelva a recuperarse", ha lanzado el portavoz de la formación 'naranja'.