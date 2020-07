Zafra (Cs) reconoce discrepancias "lógicas" en el Gobierno de coalición para el que no tenían "manual de instrucciones"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha reconocido que puede haber discrepancias "lógicas" en un gobierno de coalición para el que no tenían "manual de instrucciones" al igual que tampoco lo tenían para enfrentarse a la gestión de una pandemia.

En declaraciones remitidas a los medios, tras el balance que han hecho la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, de este primer año de gobierno, Zafra ha reconocido que ha sido un año "muy difícil" al que se han enfrentado a riadas, incendios y, ahora, una pandemia.

Pese a ello, ha celebrado que el Ejecutivo autonómico haya sido capaz de conseguir llevar a cabo medidas para autónomos, emprendedores, para políticas sociales o para que funcionara el transporte. "Madrid va a ser referente gracias a un gobierno liberal, que no es sectario, que no quiere subir impuestos sino ayudar a todos los madrileños a activar la economía y que Madrid vuelva a ser el mejor sitio para vivir de España", ha defendido.

En este punto, el portavoz de la formación 'naranja' ha reconocido que no tenía un manual de instrucciones "ni para un gobierno de coalición ni para una pandemia". Por ello, ha tildado de "positivo" que haya un gobierno bicolor y no "las mayorías absolutas" que llevan a situaciones que no les "gustan". "En esas discrepancias lógicas estaremos todos y las intentaremos solucionar", ha zanjado.