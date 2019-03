Zapata apunta a que son los consensos los que no están resueltos en esta sociedad "en estado de conmoción"

Actualizado 03/03/2019 18:01:26 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ahora Madrid y miembro de Madrid 129 Guillermo Zapata cree que "en realidad lo que no está resuelto son los consensos sociales" en un mundo que está "en estado de conmoción". "No creo que una idea por sí misma, sola, y mucho menos un tuit, una canción, una película o un libro modifiquen el campo como para que merezca la pena perseguirlos", ha opinado.

Es una de las ideas troncales de 'Perfil bajo. Libertad de expresión, ansiedad tecnológica y crisis política', editado por Lengua de Trapo. La primera parte del ensayo desgrana cómo fue su aterrizaje en el Ayuntamiento de Madrid en 2015. "De un tuit a las páginas del New York Times en menos de 24 horas", resume en el libro, donde destaca y agradece el apoyo y afectos del colectivo, de la gente que le sostuvo en un momento como nunca se había vivido antes por unos tuits, con paso por la Audiencia Nacional incluido. También agracede la labor y apoyo de sus abogados de la cooperativa Red Jurídica.

"En ese contexto (cuando estalla la crisis de los tuits) yo tenía un estado de conmoción", ha señalado en una entrevista con Europa Press, en la que transmite que la sensación de entonces era que "había una conmoción más general", algo que "no es algo que a nivel social o político haya pasado" dado que se da "una dinámica de lanzar mensajes que conmocionan mucho a la opinión pública, que está en un estado de conmoción" que, como apunta en el ensayo, "impide moverte y actuar con claridad".

"Las salas en las que se juzgaba a asesinos, juzgan hoy a tuiteros, cantantes, raperos, una que hizo una broma", recoge en el libro, donde aporta que con esto la Justicia aparece como una institución debilitada pero teniendo claro que los juicios son la consecuencia, no la causa.

Su reflexión está muy condicionada por el momento de precampaña actual, donde intervienen "unas dinámicas de polarización de los relatos, especialmente por parte del bloque reaccionario". Y aclara que reaccionario es el término elegido porque define a quienes "son incapaces de proponer nada que no sea regresar a cosas", en definitiva, es "un bloque con una incapacidad muy grande para imaginarse España en el año 2025 y se tienen que imaginar en 1944, en 1973 y alguno en 1990, como muchísimo".

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO HAY QUE DARLA POR GARANTIZADA

Zapata remarca que la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, "no hay que darlo por garantizado y la única manera de defenderlo es ejercerlo", reflexión que hace inmediatamente antes de subrayar que "en realidad lo que no está resuelto son los consensos sociales que permiten estar lo suficientemente tranquilo como para que cualquiera puede decir cualquier cosa".

El momento en el que la sociedad siente que los pilares sobre los que se sostiene la vida están amenazados se traduce en "una enorme fragilidad de las instituciones". "Hay tantos elementos de zozobra", desde los vaivenes económicos a todo lo relacionado con el cambio climático, que "se tiene la sensación de que prácticamente cualquier cosa que se diga es susceptible de cambiarlo todo".

"Y eso no es verdad. No creo que una idea por sí misma, sola, y mucho menos un tuit, una canción, una película o un libro modifiquen el campo como para que merezca la pena perseguirlos", ha argumentado después de que esta misma semana tuits de algunos de los líderes del independentismo hayan pasado como prueba de cargo en el juicio del Procés.

EL PROCÉS Y EL 'PAÍS ESTRECHO'

Y, como recoge en el ensayo, "una sociedad que se siente segura de sus convicciones tiene más capacidad para tolerar la diversidad de opiniones". Sitúa el origen de la crisis de los consensos el 15 de mayo de 2011, cuando se gritaba en la Puerta del Sol 'No nos representan'.

Aborda el Procés con prudencia ya que no ha podido dedicarle al juicio el tiempo que se merece. Como telón de fondo pone lo que ha definido como el 'país estrecho', "un 15M de sentido contrario", escribe, para defender que "un problema político como el que hay en Cataluña se resuelve políticamente y no en los tribunales". Y es que, como indica, un mensaje de Twitter no deja de ser "la expresión de una opinión, no es una acción".

"Puede ser que lo que pasa es que sea que un juicio que tiene que juzgar fundamentalmente hechos materiales se está encontrando con que lo único que tiene para juzgar son hechos de carácter simbólico", ha planteado Guillermo Zapata.

PRECARIEDAD

Y todo ello en un contexto en el que no se puede obviar la precariedad. "La gente también tiene miedo a defenderse la una a la otra porque está en unas condiciones de mucha precariedad y de mucha vulnerabilidad", expone el concejal poniendo como ejemplo el periodismo, que tiene "una imagen social de privilegio y una realidad material de vulnerabilidad brutal".

"Es un colectivo al que se le demanda que se posicione, por un lado, y al que se le cuestiona si no lo hace y sobre el que hay una idea de que puede hacerlo porque son libres, tienen dinero, cuando la realidad material es más bien la contraria, que la gente tiene una zozobra económica fuerte, con condiciones de precariedad y sin herramientas de orden sindical fuertes", ha indicado.

En 'Perfil bajo', Zapata pone de relieve el binomio tiempo-derechos, también muy ligado al periodismo y a cómo combatir las fake news. Le preocupa una realidad evidente en el sector, la falta de tiempo para contar de forma adecuada lo que ocurre y todo reside en ese déficit vinculado a la relación entre condiciones materiales y el tipo de información que la sociedad recibe.

"Si eso no se aborda en un plano de derechos, tenemos una esfera pública mucho peor de la que podríamos o de la que deberíamos. Y ante eso da igual si es el juicio del Procés o un Pleno del Ayuntamiento de Madrid", expone. Cree que quien gana con este periodismo basado en declaraciones en auge es Vox, beneficiado además por la réplica de titulares en las redes sociales.

"EL TIEMPO PROPIO TIENE QUE SER UN DERECHO Y SE TIENE QUE GARANTIZAR"

Con respecto al tiempo y su relación con los derechos, Guillermo Zapata pone el acento en que si la ciudadanía tiene que dedicar la mayor parte de sus horas al empleo o a buscarlo, difícilmente va a poder hacerse cargo de otra serie de cuestiones relacionadas con los cuidados, ya sea cuidados a los hijos e hijas, a los progenitores, a las parejas sentimentales, a uno mismo, etc.

"La cuestión del tiempo no se puede separar ya de los derechos. El derecho al tiempo propio tiene que ser un derecho y se tiene que garantizar de alguna manera", aboga el edil, cercano a un modelo vinculado a la reducción de horas de trabajo y a la renta básica.

FEMINISMO

El feminismo también es protagonista de las páginas de 'Perfil bajo' y lo hace dando voz a compañeras y amigas. El feminismo aparece como la cara opuesta al 'país estrecho' que algunos buscan y no sólo por lo que tiene de progresista frente a una dinámica reaccionaria sino "también por lo que tiene de social frente a una dinámica absolutamente encerrada en las instituciones, por lo que tiene de construcción de redes de cooperación, de ayudarse, de estar en común, juntarse, entender que los problemas son comunes y que hay que buscar mecanismos que tienen que ver con el cuidado de las demás".

Preguntado por el autobús que HazteOír fleta por el 8 de marzo, Zapata lo circunscribe en una "provocación que entra dentro del marco de la libertad de expresión y que tiene por objetivo radicalizar las posiciones del bloque reaccionario". "Probablemente la mejor respuesta sea el 8M", señala.