Un 47% de los españoles no conoce el distintivo medioambiental de su vehículo, según Alphabet

Un 47% de los españoles aún no conoce cuál es el distintivo medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) que aplica a su vehículo, según los resultados de una encuesta con motivo del Foro de Movilidad 2018 promovido por la empresa de alquiler de vehículos Alphabet.

La compañía ha explicado que el 42% sí que conoce la etiqueta que debe portar su vehículo y un 11% desconoce siquiera que existen estos distintivos. "En caso de restricción por alta contaminación, un 31% de los españoles no sabría cómo estos distintivos pueden afectar a su movilidad", añade Alphabet.

En el caso de Madrid, el desconocimiento se reduce, con solo un 27% de encuestados que no conocen la etiqueta correspondiente a su vehículo --frente al 69% que sí que la conocen--, y un 4% que no sabe qué es un distintivo ambiental.

Asimismo, un 72% de los madrileños afirman conocer cómo les afectaría cada uno de los distintivos en el caso de una restricción por alta contaminación.

PROTOCOLO ANTICONTAMINACIÓN

Este lunes ha entrado en vigor el nuevo protocolo de contaminación en Madrid, aprobado por el Ayuntamiento de la capital el pasado viernes y que afectará directamente a 1,8 millones de vehículos de la Comunidad de Madrid.

Así, los vehículos que circulen tanto por esta ciudad como por sus accesos tendrán que exhibir una de las cuatro etiquetas correspondientes proporcionadas por la DGT: Cero Emisiones, ECO, C y B, colocadas en un lugar visible.

Aunque esta medida aún no es de obligado cumplimiento hasta dentro de seis meses, el Consistorio ha recomendado portar ya la etiqueta. Tras este periodo, aquellos vehículos que no lleven el distintivo medioambiental, no podrán seguir circulando por las zonas restringidas en un protocolo contaminación.

Según los criterios de Tráfico, el distintivo de Cero emisiones se aplicará a ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas, así como a turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías eléctricos de batería (BEV) o eléctricos de autonomía extendida (REEV), así como vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

La etiqueta ECO es la que deberán llevar turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías híbridos enchufables con autonomía menor a 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP) que cumplan los criterios de la etiqueta C.

Por su parte, para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014 se deberá adquirir la etiqueta C, también válida para vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014.

Y la pegatina B se deberá utilizar para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. También será el distintivo de vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005.