El 64% de los españoles se compraría un coche eléctrico si costase menos de 15.000 euros, según Clicars

Publicado 13/02/2018 14:10:26 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 64% de los españoles estaría dispuesto a comprarse un vehículo eléctrico si este tuviera un precio inferior a 15.000 euros, según un estudio realizado por la 'startup' española de compraventa de vehículos Clicars.

Los datos recopilados por la compañía ponen de manifiesto que en caso de que el automóvil eléctrico tuviera un precio de entre 15.000 y 30.000 euros el porcentaje de personas dispuestas a su adquisición bajaría hasta el 28% y al 6%, si el coste fuera de más de 30.000 euros.

Clicars señaló que existe una tendencia que muestra que los vehículos eléctricos "están calando en la sociedad" y afirmó que el 54% de los españoles se ha informado sobre la movilidad eléctrica, que es considerada como una opción "muy interesante".

El estudio de la firma apunta que el 70% de los españoles considera que será necesario en el futuro utilizar únicamente coches eléctricos o híbridos, de forma que el 90% de los encuestados apunta que se compraría un coche eléctrico si lo pudieran asumir económicamente.

Además, el 60% de ellos opina que los vehículos eléctricos no tendrán un precio "asequible" hasta 2020 y un tercio asegura que no tiene un coche eléctrico en la actualidad debido a su elevado precio, al tiempo que el 65% lo tendría entre sus opciones preferentes a la hora de comprar un vehículo, a no ser de su precio actual.