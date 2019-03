Ancove culpa al Gobierno de la caída de las matriculaciones

Publicado 01/03/2019 16:44:21 CET

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) ha considerado que la caída del mercado automovilístico español ya no se justifica por la entrada en vigor del WLTP, y culpa al Gobierno central y algunos autonómicos de provocar "incertidumbre" entre los clientes con sus mensajes contra los vehículos de combustión.

"Ancove considera que el descenso del mercado ya no se justifica por la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones WLTP, ni siquiera por el debilitamiento de la economía, pues países como Alemania, Francia o Reino Unido, a pesar de mantener crecimientos del PIB por debajo de España, están registrando caídas de las matriculaciones inferiores a las españolas", subrayan desde la asociación en un comunicado.

La asociación ha querido dejar claro que no pone en cuestión la necesidad de realizar una transición hacia una movilidad menos contaminante, pero matizando que no se puede hacer creer que el diésel, la gasolina y los vehículos híbridos y a gas van a "desaparecer de la noche a la mañana".

"La compra de un coche supone una inversión importante para la gran mayoría de las familias españolas y no se pueden generar dudas jurídicas sobre un bien de gran valor", añade.

En este sentido, Ancove entiende que se debe "recuperar" la confianza del consumidor con "mensajes claros" y un plan de achatarramiento como el puesto en marcha por el Gobierno vasco.

Para la asociación, el diésel, la gasolina y el gas son combustibles "legales" y "necesarios" y, por tanto, pide que no se estigmaticen, "al menos mientras no haya una alternativa viable".

"Compartiendo el fin de una movilidad más limpia, no estamos de acuerdo con la forma en que los gobiernos están afrontando la transición, que debe ser ordenada y nunca disruptiva. La palabra prohibición genera dudas en los compradores que empiezan a plantearse si el coche no se convertirá en un producto. Por este motivo, solicitamos al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare si el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático plantea una prohibición o no de la venta de coches de combustión en 2040. Los mensajes deben ser claros para que la confianza vuelva a los compradores", señaló el presidente de Ancove, Elías Iglesias.