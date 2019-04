El sector del gas licuado lamenta que se presente el coche eléctrico como "única solución"

Actualizado 04/04/2019 11:35:08 CET

El sector del gas licuado ha lamentado que se presente al vehículo eléctrico como "única solución" y ha pedido al Gobierno una neutralidad tecnológica "real", ya que "no se pueden poner todos los huevos en una única cesta".

En el encuentro informativo 'XX Aniversario de la Asociación Española de Gas Licuado', la manager de Autogas, Ana Fernández de Bobadilla, consideró que el 'lobby' eléctrico "se está moviendo mejor o tiene más apoyo de la Administración" y ha conseguido que se traslade el mensaje al consumidor de que "sólo hay una solución, el vehículo eléctrico". "No se pueden poner todos los huevos en una sola cesta. En muchas ocasiones no es verdad que se sea neutral", dijo.

A este respecto, el responsable de las áreas de Análisis, Pricing, Reporting Comercial y Optimización de Red de Estaciones de Servicios de Cepsa, Jesús Herrero, lamentó que con las incógnitas que se plantean con el coche eléctrico, algo "tan real" como el gas licuado del petróleo (GLP) "no tenga esa visibilidad que tiene el mundo eléctrico".

"La Administración no siempre es neutral y tenemos que buscar que esa neutralidad tecnológica sea real. No es de recibo que se puedan subvencionar coches eléctricos y no de GLP", añadió al respecto.

Asimismo, la directora de Proyectos Energéticos Downstream en Repsol, Adriana Orejas, afirmó que en la transición deben convivir "distintas soluciones" y que se debe apostar por la mejor solución teniendo en cuenta las variables de "coste, eficiencia y seguridad", ya que, si no es así, se puede llegar a la actual situación de "parálisis" que está llevando a un envejecimiento del parque automovilístico.

Por su parte, el director de Operaciones de Primagas, Xavier Martínez, consideró que el futuro eléctrico plantea "muchos retos", por lo que el sector debe aprender a hacer su mensaje "más potente y claro".

"NO SE DEBE APOSTAR TODO A UNA CARTA".

Además, Fernández de Bobadilla aseguró que esa apuesta de la Administración por el vehículo eléctrico se acaba trasladando a las decisiones de los fabricantes de automóviles, que "dejan de invertir" en otras tecnologías. "No se debe apostar todo a una carta", dijo.

De esta manera, pidieron a la Administración "rigor y neutralidad" en su apuesta por todas las tecnologías, así como una mayor "flexibilidad y facilidad" para el desarrollo de las infraestructuras. "Que no sea tan complicado dar pasos", apuntó Herrero.

INDUSTRIA DEFIENDE SU POSICIÓN NEUTRA.

Por su parte, el director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Galo Gutiérrez, defendió el "importante" papel del GLP en el desarrollo de una industria española "más competitiva y sostenible" y aseguró la postura "neutra" del Gobierno respecto a las energías alternativas que se promuevan.

En la inauguración del acto, Gutiérrez afirmó que el Ministerio es consciente de la "profunda" transformación que está viviendo el sector de la automoción y subrayó que estos retos no se pueden afrontar "desde un único punto de vista".

Así, aseguró que el Ministerio de Industria está "comprometido" con el impulso de los vehículos de energía alternativa, con el GLP como una alternativa en el transporte por carretera con una red de casi 600 estaciones de repostaje, y el desarrollo de la infraestructura necesaria.