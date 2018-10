Subaru invertirá más de 1.100 millones en cinco años y duplicará su beneficio en tres años

Publicado 13/07/2018 11:59:50 CET

Prevé vender 1,3 millones de coches para 2025

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Subaru ha anunciado su nuevo plan estratégico STEP, en el que se recoge inversiones de 150.000 millones de yenes (1.144 millones de euros al cambio actual) en cinco años y una previsión de ganancias operativas de 950.000 millones de yenes (7.250 millones de euros) en los tres próximos ejercicios fiscales, dos veces más en comparación a los 410.800 millones de yenes (3.137 millones de euros) que contabilizó en 2017/2018.

La firma japonesa aspira a registrar también con su plan Speed, Trust, Engagement and Peace of Mind and Enjoyment (Velocidad, Confianza, Compromiso y Paz Mental y Placer) para los años fiscales 2019-2021 unas ventas de hasta los 10 billones de yenes (76.327 millones de euros), según explicó en un comunicado.

Asimismo, la compañía asiática incrementará sus inversiones estratégicas en la mejora de la calidad de sus productos y procesos y el gasto en I+D hasta 400.000 millones de yenes (3.052 millones de euros) en el ejercicio fiscal 2021, y quiere ser "líder" en rentabilidad, con un margen operativo del 10% o superior.

El fabricante nipón señaló que también revistará todos los procesos de la compañía, desde la planificación del producto hasta la producción. Además, mejorará sus tecnologías de asistencia a la conducción y añadirá tecnologías para automóviles conectados e inteligentes con el objetivo de "eliminar" las muertes por accidente de tráfico para 2030.

En este contexto, lanzará la iniciativa Subaru Digital Innovation, con la que colaborará con socios externos a fin de generar nuevos valores para el cliente mediante la tecnología del coche conectado y los datos.

ALIANZA CON TOYOTA

Subaru anunció además una alianza con Toyota. Ambas firmas abordarán la transformación de la movilidad a través del desarrollo conjunto de tecnologías estructurales para vehículos eléctricos, entre otras iniciativas.

Asimismo, ha creado un fondo privado junto con SBI Investment, el Fondo de Innovación Subaru-SBI, con el que apostará por 'start-ups' en Japón y en el extranjero que generen sinergias comerciales.

El fabricante asiático se ha puesto como meta mantener su posición en Estados Unidos y lograr un crecimiento "sostenible" en otras regiones como Japón, Asia, Oceanía, Oriente Medio, Europa y China. Así, para 2025, prevé unas ventas de 1,3 millones de vehículos.

Por otro lado, Subaru irá más allá de la producción tradicional de vehículos poniendo la vista en el cielo y en el espacio. La empresa quiere mejorar los negocios aeroespaciales a través de proyectos de verificación de tecnologías, asociaciones estratégicas y colaboraciones con otras compañías del sector de la automoción.