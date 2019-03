Volkswagen reclama medidas estructurales y más "ambiciosas" para el automóvil

Publicado 06/03/2019 11:23:54 CET

GINEBRA (SUIZA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Volkswagen España, Laura Ros, ha reclamado medidas estructurales para el automóvil y planes de incentivo a la compra de vehículos eléctricos más "ambiciosos" y con mayor estabilidad en el tiempo.

Ros ha destacado que la "intermitencia" no es buena para el mercado y que se deben aprobar planes de ayuda a la adquisición de vehículos alternativos que no se agoten en cuestión de días para que no se produzca una retención de la demanda.

En una entrevista concedida a Europa Press en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, la directiva ha señalado también la necesidad de que se produzca un cambio en la fiscalidad del automóvil y que se establezcan unos impuestos más orientados al uso, proporcionados a las emisiones que generen los vehículos.

Igualmente, la directora general de Volkswagen ha resaltado la importancia de que se devuelva la confianza al consumidor con mensajes de certidumbre por parte de las administraciones, en un contexto en el que no sabe qué coche comprar debido a posibles prohibiciones de circulación.

"Los motores de combustión actuales son eficientes en términos de emisiones. Los fabricantes hacemos inversiones muy importantes para conseguir que nuestros motores de gasolina y diésel sean eficientes", ha defendido.

En este sentido, ha indicado que lo que necesita el mercado automovilístico español es un plan de renovación centralizado, ya que es el segundo más antiguo de Europa con una edad media de 12 años. "Necesitamos una regulación 100% alineada con las normativas que está imponiendo Bruselas, que ya son suficientemente ambiciosas", ha apuntado.

Por otro lado, la directiva se ha mostrado preocupada por las caídas experimentadas en las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España, con seis meses consecutivos de bajadas. "Hay cierta demanda retenida porque el cliente está viviendo con incertidumbre ciertos mensajes que se han lanzado desde varios sectores, como la Administración central o las autonomías", ha añadido.

Sin embargo, en este contexto de incertidumbre del mercado, Ros espera que Volkswagen crezca este año en España en ventas en comparación del año pasado, una vez completada su ofensiva de producto de todocaminos, con el 'made in Spain' T-Cross, el T-Roc, el Tiguan y el Touareg.

"La rentabilidad por delante del volumen. Nos gusta tener un crecimiento muy sano. No hacemos automatriculaciones, salvo coches de cortesía y demostración", ha apuntado.