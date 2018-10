Economía/Motor.-La DGT advierte de que no se puede circular con un faro fundido aunque el recambio no sea ya obligatorio

Actualizado 27/01/2010 17:49:06 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La DGT advirtió hoy de que aunque desde el pasado domingo llevar luces de recambio ya no sea obligatorio, eso no quiere decir que se pueda conducir con uno o varios faros fundidos, y los conductores que sean sorprendidos por los agentes de Tráfico en estas circunstancias y sin luces de repuesto tendrán que avisar a asistencia en carretera para que les cambie el faro o les lleve a un taller.

El pasado sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden PRE/52/2010, de 21 de enero, por la que se modifican los anexos II, IX, XI, XII y XVIII del Reglamento General de Vehículos y que establece que desde el día siguiente a su publicación se eliminan las multas de 150 euros por circular sin luces de recambio.

No obstante, fuentes de la DGT explicaron a Europa Press que el caso es similar a cuando dejó de ser motivo de multa el conducir un vehículo sin llevar gafas de repuesto. "Que no sea obligatorio llevar gafas de repuesto no significa que se pueda conducir sin gafas cuando se nos rompe un cristal", indicaron las mismas fuentes.

Muchas sistemas de faros actuales no pueden ser cambiados por los conductores. Es el caso de los faros de xenon, que reciben tensiones eléctricas de hasta 30.000 voltios, o de otros tipos de bombillas que sólo pueden ser manipulados por un experto en un taller, ya que, para sustituirlas, es necesario desmontar el parachoques o la batería.

En octubre de 2008, el director general de Tráfico, Pere Navarro, anunció que iba a iniciar los trámites para que llevar en el coche un juego de luces de repuesto dejara de ser obligatorio y pidió perdón a los "ciudadanos víctimas de este desajuste". En este sentido, en el año 2007, más de 13.000 conductores fueron multados por este motivo.

Desde entonces, los agentes de la Guardia Civil habían dejado de cobrar en la práctica la multa de 150 euros que imponían antes a los conductores a los que sorprendían sin un juego de luces de recambio, aunque seguían advirtiendo al conductor de que debía "remediar" la situación para seguir circulando, aseguran las mismas fuentes de la DGT.