El 67% de concesionarios de vehículos no ha utilizado nunca un software de gestión, según Motoreto

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 67% de los concesionarios en España nunca ha utilizado un software de gestión para digitalizar su negocio, según un nuevo estudio realizado por Motoreto, software SaaS B2B basado en inteligencia de datos.

Sin embargo, el mismo informe refleja que existe una alta demanda de soluciones tecnológicas específicas, como demuestra el hecho de que el 76% de los encuestados reclama canales exclusivos para la compra de stock.

"Digitalizar no es solo incorporar un ecommerce como canal de venta, sino transformar la forma en la que se toman decisiones en los concesionarios basada en el uso de la tecnología. Es pasar de la intuición al dato, de la gestión manual a la eficiencia, y de la reacción a la anticipación", ha explicado el consejero delegado de Motoreto, Marco Conde.

Además de los canales exclusivos de stock (76%), el estudio destaca otras funcionalidades muy valoradas por los concesionarios: herramientas de análisis de mercado (71%), tasación automática (más del 60%), web propia de venta online (41%) y multipublicación de anuncios (35%).

En cuanto a los criterios para elegir software, las prioridades son también claras. El 88% destaca la facilidad de uso, el 86% que se adapte a las necesidades reales del negocio y el 74% la relación precio-rentabilidad. La integración con otros sistemas y el soporte técnico también figuran entre los aspectos a tener en cuenta.

Para Motoreto, estos resultados confirman que el sector está en un momento clave, ya que existe interés y una clara identificación de necesidades, pero la implantación de tecnología aún es baja.

"Nuestro objetivo es ayudar a los concesionarios a ser más eficientes, rentables y competitivos, eliminando las barreras que frenan su digitalización. Este estudio nos confirma que hay una necesidad real y que nuestra tecnología puede marcar la diferencia", añade Conde.