Un 67% de los conductores no ha conducido nunca un coche eléctrico, según Arval

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi siete de cada diez conductores admite no haber conducido nunca un coche eléctrico, por lo que consideran que no han podido forjarse una opinión sobre la experiencia de uso, según desvela este lunes el último estudio realizado por el Arval Mobility Observatory, en el que también se pone de manifiesto que, de entre los conductores que darían el paso hacia el eléctrico, un 51% lo haría porque entienden que son coches que no contaminan.

Tras la motivación medioambiental se sitúan la experiencia de conducción (un 19%), el acceso a las zonas de bajas emisiones (un 13%), los beneficios fiscales (un 9%) y el ahorro de consumo energético (un 9%).

Sobre los conocimientos relativos con la recarga de los vehículos eléctricos, el documento destaca que cerca de un 58% de los usuarios están familiarizados con los conceptos de consumo y más de la mitad con la capacidad de las baterías.

Sin embargo, solo 3 de cada 10 conductores tienen nociones de lo que es la carga en corriente continua, los kilovatios hora o los tipos de cargadores.

Otro aspecto bastante desconocido por los usuarios de flotas corporativas es el coste energético de un vehículo eléctrico, ya que un 51% desconoce el coste medio por recarga, el 33% cree que es más barato que repostar un vehículo de combustión y un 16% cree que una recarga eléctrica es más cara que una de combustible fósil.

Asimismo, el tiempo que estarían dispuestos los usuarios a esperar para realizar una recarga se extiende hasta los 32 minutos.

En cuanto a los métodos de pago que preferirían los conductores a la hora de abonar una recarga eléctrica, una gran mayoría se decanta por la tarjeta de crédito, mientras que el 33% admite estar más interesado en pagar en efectivo.

Además, el pago automático con un lector de matrícula vinculada al gestor de carga convence a cerca del 30% de los clientes y el abono a través del teléfono móvil a un 24%.

Por último, el 55% de los conductores asegura no haber notado transformaciones en el entorno urbano para adaptarse a la movilidad eléctrica.

"Pocos usuarios conocen que se pueden recuperar más de 350 kilómetros de autonomía en apenas 20 minutos con la carga pública ultra rápida", ha señalado el responsable del Arval Mobility Observatory, Omar Sánchez.