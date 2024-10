Los accionistas de Tesla piden explicaciones a Musk sobre el "modelo barato" y las promesas pendientes

Archivo - FILED - 13 March 2024, Brandenburg, Gruenheide: Elon Musk leaves the Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg. Photo: Sebastian Gollnow/dpa

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Tesla pedirán explicaciones a la dirección del fabricante estadounidense de coches eléctricos sobre el cronograma de lanzamiento del próximo "modelo barato" y de las promesas pendientes sobre integración de inteligencia artificial (IA) en las operaciones y productos del grupo, según las peticiones registradas por los accionistas de cara a la presentación de resultados de este próximo miércoles a las que tuvo acceso Europa Press.

De hecho, el grupo automovilístico ha puesto en marcha una campaña para aumentar la participación de los accionistas en sus próximas presentaciones de resultados, de manera que los usuarios pueden votar por los temas que más les interesan y que quieren que se aborden durante sus eventos.

Así, en esta ocasión y entre las preguntas más respaldadas se incluyen la solicitud de un cronograma en el que la compañía aborde su promesa de introducir modelos nuevos y asequibles en el catálogo, la de incorporar a Grok --el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI-- en todos sus vehículos y las actualizaciones sobre el deportivo Tesla Roadster y la furgoneta eléctrica Semi de próxima generación, que en teoría entrarían en producción entre 2019 y 2020 aunque, de momento, ni siquiera se sabe de ellos en las gigafactorías de la automovilística.

Además, los accionistas quieren saber cuándo empezarán los envíos del robot humanoide Optimus. No obstante, en las últimas horas la mayoría de las solicitudes de información tienen que ver con el lanzamiento del sistema de conducción autónoma 'Full Self Driving' (FDS, por sus siglas en inglés) que, si bien no es capaz de hacer de los coches vehículos totalmente autónomos, permitirá aumentar la autonomía de los coches eléctricos.

Desde 2016, Musk ha prometido a los inversores que Tesla ofrecerá en algún momento la tecnología capaz de hacer que los coches se conduzcan solos, aunque hasta ahora las limitaciones regulatorias y técnicas le han impedido alcanzar estos objetivos. Ahora, los accionistas quieren saber cómo van las negociaciones con las autoridades estadounidenses, chinas y europeas para el estreno del sistema 'FDS' en los coches de Tesla.

A día de hoy se han registrado más de 1.400 preguntas, entre las que también caben peticiones para saber si la empresa tiene pensado, en el corto plazo, solucionar los problemas de calidad del Cybertruck y en qué situación están los envíos a clientes.

Desde el punto de vista financiero, el consenso del mercado espera que los ingresos trimestrales de la compañía que dirige Elon Musk aumenten hasta los 25.410 millones de dólares (23.482 millones de euros) aunque estiman una reducción de los beneficios hasta los 1.680 millones de dólares (algo más de 1.552 millones de euros), lo que se traduce en una ganancia por acción de 48 centavos (0,44 euros).

Hace unas semanas, el grupo automovilístico avanzó unas entregas que decepcionaron al mercado al estar por debajo de las expectativas en un contexto de creciente competencia, especialmente en China. Las entregas totales de coches durante los últimos tres meses fueron de 462.890 coches con una producción de 469.796 unidades.