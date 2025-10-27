Alpine abrirá los pedidos del A390, su segundo modelo 100% eléctrico, el próximo 4 de noviembre

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alpine abrirá los pedidos de A390 el próximo 4 de noviembre en España, con las primeras unidades disponibles para en las Alpine Store españolas a finales de 2025, mientras que las entregas a clientes comenzarán a principios de 2026.

En concreto, a partir del 4 de noviembre, los titulares del Alpine A390 Première Pass tendrán prioridad para solicitar una unidad en versión GT antes de la apertura de pedidos general el 18 de noviembre. La versión GTS estará disponible para pedidos a comienzos de 2026.

La versión GT estará disponible desde la apertura de pedidos con un precio desde 67.500 euros (impuestos incluidos y sin incluir posibles ayudas), y la versión GTS, a comienzos de 2026, desde 78.000 euros.

El A390 es el segundo modelo 100% eléctrico de la marca tras el A290 y antes de la futura generación de A110. El A390 es un sport fastback de cinco plazas que ofrece tecnología de vanguardia, tracción integral, tres motores eléctricos, nueva innovación Alpine Active Torque Vectoring (AATV) y una arquitectura pensada para ampliar sus clientes hacia usos familiares y profesionales.

Diseñada y fabricada íntegramente en Europa, A390 se ensambla en la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé (Francia), sus motores en Cléon y sus baterías en Douai, con celdas producidas en Europa. Incorpora también equipamientos de alto valor, como neumáticos Michelin exclusivos y sistema de audio Devialet.

Disponible desde 67.500 euros, el A390 GT desarrolla 400 CV. Al igual que la versión GTS, está equipada con tres motores fabricados en la planta de Cléon (Francia): uno delantero con rotor bobinado y dos traseros síncronos con imanes permanentes, uno por cada rueda. Su tracción integral y el sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV), patentado por Alpine, optimizan la distribución del par para una experiencia de conducción superior.

Con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y una autonomía de hasta 555 kilómetros WLTP gracias a su batería de 89 kWh útiles, A390 GT combina "placer de conducción y viajes largos".

El diseño exterior destaca por una carrocería sport fastback con firma luminosa LED Alpine, faros matriciales adaptativos y llantas de aleación diamantadas de 20'' con neumáticos Michelin Sport EV. En el interior combina Alcantara y cuero Nappa, asientos deportivos Alpine con Alcantara perforada, calefactados y con ajustes eléctricos, volante inspirado en la Fórmula 1 y un ambiente luminoso personalizable.

De su lado, el A390 GTS equipará de serie con tracción integral y tres motores que suman una potencia de 470 CV y 824 Nm de par. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una velocidad máxima de 220 km/h.

El diseño exterior se distingue por llantas de aluminio de 21 pulgadas tipo 'Snowflake' en acabado negro brillante, equipadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S específicos. También cuenta con pinzas de freno delanteras monobloque de 6 pistones pintadas en color rojo (disponibles en color azul como opción). Existe la posibilidad de optar por llantas de 20'' para maximizar la autonomía.