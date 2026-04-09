Alquiber gana 8 millones de euros en 2025, un 32% más, por impulso del negocio de alquiler de vehículos

Alquiber - ALQUIBER

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alquiber, empresa de renting flexible en España, ha logrado un beneficio neto de 8 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 32% respecto a las ganancias de 6 millones de euros alcanzadas por la compañía en 2024.

"Este avance pone de manifiesto la capacidad de Alquiber para trasladar el crecimiento del negocio a una mejora clara del resultado final, apoyado en la disciplina financiera y la eficiencia en la gestión", ha destacado la empresa.

La cifra de negocio durante el pasado año escaló a 164 millones de euros, un 14% más que en 2024, superando los objetivos previstos por la compañía al arranque del ejercicio. La actividad de alquiler de vehículos, el principal negocio de Alquiber, creció un 18,09% interanual.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 96 millones de euros, un 17% por encima de los 82 millones de euros que logró Alquiber en el ejercicio anterior, con un margen Ebitda del 58,2% (frente al 56,5% de 2024).

En tanto, la inversión ascendió a 118,4 millones de euros frente a los 101 millones de euros de 2024, un 16,8% más. Este esfuerzo inversor está orientado a reforzar la capacidad operativa y "sostener el crecimiento futuro".