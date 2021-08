La app de Free Now en España integra los más de 600 vehículos eléctricos compartidos de Share Now

Archivo - Imagen de la integración de Share Now en la app Free Now.

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los más de 600 vehículos eléctricos de Share Now en España estarán disponibles dentro de la app de Free Now para todos los usuarios a partir de este miércoles.

Tras el acuerdo firmado en febrero, Free Now, plataforma líder de movilidad en Europa, y Share Now, líder del mercado europeo y pionero en el uso de coches compartidos, sellaron la integración de los coches de Share Now en la app de Free Now.

Los usuarios de Alemania y Francia fueron los primeros en poder disfrutar de la integración y ahora los usuarios españoles de Free Now tendrán acceso a los nuevos coches eléctricos Fiat 500e, que Share Now ha incluido en su flota recientemente, además de los Smart EQ fortwo y forfour con los que ya operaba en Madrid.

De esta manera, ambas compañías refuerzan su compromiso con la movilidad sostenible a través de este acuerdo, que pone de manifiesto la tendencia del mercado a agregar diferentes servicios de movilidad en una sola plataforma.

Esta integración también supone un paso más para Free Now en su propósito por alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2030. De hecho, la plataforma de movilidad está haciendo grandes esfuerzos desde comienzos de año por electrificar la flota de vehículos con los que opera, tanto los taxis, como incluyendo otras opciones de micromovilidad complementarias y de bajo impacto ambiental.

MEDIOAMBIENTE Y NUEVO MODELO DE MOVILIDAD

Además de su compromiso con el medioambiente, Free Now quiere ofrecer una mayor libertad y mejor experiencia a sus usuarios, que demandan distintas formas de moverse en función de sus necesidades, ha señalado en una nota.

"Estamos viviendo un cambio en la mentalidad del consumidor desde hace unos años. Existe una mayor preocupación por el entorno que les rodea, por la salud y la flexibilidad a la hora de desplazarse por la ciudad. Buscan moverse de forma ágil, cómoda y segura y, por eso, más de la mitad de la población utiliza varias plataformas de movilidad", ha explicado el director general de Free Now en España, Jaime Rodríguez de Santiago.

"Nuestro objetivo es ser uno de los actores principales en esta consolidación y agregación que está experimentando el mercado, y hacerlo de la mano de socios con gran experiencia y renombre en cada uno de los mercados en los que operamos, como es el caso de Share Now", ha subrayado Jaime Rodríguez de Santiago.