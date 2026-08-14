Astara Mobility (Bergé) entra en pérdidas en 2025 por 2,77 millones pero aumenta un 15% sus ingresos

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Astara Mobility (Bergé) registró unas pérdidas de 2,77 millones de euros en 2025, que contrastan con el beneficio de más de 53 millones que obtuvo en 2024, según las cuentas del Registro Mercantil consultadas por Europa Press a través de Informa.

Sin embargo, la cifra de negocios alcanzó un importe neto de casi 121,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,2% frente al año anterior.

De estos, 33,8 millones corresponden a su negocio en España (en torno al 27,8% del total), mientras que casi 12,3 millones pertenecen al resto de países de la Unión Europea y 15,7 millones, al negocio fuera del bloque comunitario.

Por otra parte, esos cerca de 121,8 millones de ingresos se desglosan en 37,6 millones de prestaciones de servicios y en 84,1 millones de ingresos de carácter financiero de las sociedades 'holding'.

Finalmente, el resultado de explotación superó los 12 millones, con lo que cae un 73,5% respecto al dato de 2024, y los gastos financieros se situaron en 21,1 millones, tras subir un 56,1% interanual.