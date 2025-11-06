Ayvens lanza 'Ayvens4U', a través de la plataforma Carmarket, para comprar y vender vehículos

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayvens ha lanzado en España 'Ayvens4U', una evolución estratégica de su plataforma digital de venta de vehículos usados para profesionales, Carmarket.

Presentada en Expo Ganvam 2025, esta innovación transforma la plataforma, hasta ahora usado como canal de aprovisionamiento para concesionarios, compraventas, talleres y exportadores, en una plataforma circular donde no solo pueden adquirir vehículos, sino también vender sus propios stocks de manera sencilla y con todas las garantías de la compañía.

"Con el lanzamiento de Ayvens4U damos un paso más para convertir la plataforma Carmarket en un ecosistema completo de compraventa. Un profesional puede comprar un coche en esta plataforma y, si tiempo después no logra venderlo en su stock, puede reintroducirlo en Ayvens4U. De esta manera, cerramos el círculo y maximizamos las oportunidades para nuestros partners", ha explicado el responsable Comercial de Remarketing de Ayvens España, Javier Ochoa.

VEHÍCULOS USADOS CON GARANTÍA DE CALIDAD AYVENS

Uno de los pilares de esta nueva versión de la plataforma es que Ayvens actúa como garante único de todas las transacciones. Tanto si el vehículo procede de su flota de renting como si es aportado por un profesional colaborador, el comprador final siempre tiene la garantía de calidad y servicio Ayvens.

Todos los vehículos publicados en 'Ayvens4U', independientemente de su origen, pasan por los mismos procesos para la venta que los coches propios de la compañía. Esto incluye una peritación del estado del vehículo.

Se espera que Ayvens4U amplíe su abanico de ofertas de vehículos que pueden incorporarse de nuevo al mercado dándoles una segunda vida y ampliando la vida útil de dichos vehículos que están en buen estado.

"Nuestro objetivo es posicionar a Ayvens4U como el destino principal para cualquier profesional que busque comprar o vender un vehículo, con la confianza de encontrar cualquier tipo de modelo gracias al gran volumen de la oferta agregada", ha resumido Ochoa.