Ayvens prepara su estrategia para los próximos años tras integrar ALD Automotive y Lease Plan en España

Informe de Sostenibilidad de Ayvens - AYVENS

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ayvens trabaja en la definición de una nueva estrategia global que marcará sus prioridades para los próximos años tras culminar la integración de ALD Automotive y LeasePlan en España bajo una identidad común durante el pasado 2025.

Según se recoge en su Memoria de Sostenibilidad 2025, la compañía cerró el ejercicio con 86,9 millones de euros de resultado, una plantilla de 828 empleados, 242.108 vehículos alquilados, 69.434 clientes, 11 oficinas propias, 618 concesionarios de vehículos y 6.235 talleres de mantenimiento y reparación.

"2025 ha marcado un antes y un después para Ayvens en España. La integración de ALD Automotive y LeasePlan nos permite afrontar el futuro con una organización más sólida, más preparada y con una ambición clara: seguir impulsando una movilidad mejor, más sostenible y responsable", ha afirmado la directora general de Ayvens España, Clara Santos.

La Memoria de Sostenibilidad 2025 refleja los avances de Ayvens en la descarbonización de la movilidad, uno de los ejes centrales de su estrategia PowerUp26. La compañía continúa impulsando la electrificación de sus flotas, el asesoramiento a clientes en su transición energética y el desarrollo de soluciones orientadas a reducir el impacto ambiental de la movilidad.

En 2025, la huella de carbono total de Ayvens alcanzó las 555.081,89 tCO2e, asociada principalmente a la flota de renting. En paralelo, la compañía siguió trabajando para reducir sus emisiones internas y avanzar hacia los objetivos definidos a nivel global, entre ellos la reducción de las emisiones de CO2 de los alcances 1 y 2 en un 50% para 2030 respecto a los niveles de 2019 y la reducción de las emisiones de alcance 3 en un 30% para ese mismo año.

En el ámbito de la economía circular, Ayvens ha seguido promoviendo soluciones que permiten alargar la vida útil de los vehículos y maximizar el aprovechamiento de los recursos, como el renting de vehículos usados, el reacondicionamiento y la reutilización de componentes.

Asimismo, Ayvens reforzó su papel como agente dinamizador del ecosistema de movilidad y sostenibilidad a través de iniciativas como Ecomotion Tour, Ayvens Talks, los Premios Ayvens de Sostenibilidad y su programa Ayvens Charity Action, en el que durante 2025 participaron 45 empleados, aportando 148 horas de voluntariado a iniciativas solidarias y comunitarias.

Además, la compañía ha avanzado en su análisis de doble materialidad, un ejercicio clave para identificar y priorizar los asuntos más relevantes tanto desde la perspectiva del impacto del negocio en el entorno como desde los riesgos y oportunidades que estos asuntos pueden generar para la organización.

Este análisis servirá como base para el desarrollo del Plan de Sostenibilidad local y para reforzar el compromiso de Ayvens con la transparencia, la rendición de cuentas y los nuevos marcos regulatorios.