BBVA Consumer Finance financia el 10% de los vehículos sostenibles a través de su 'app' en España - BBVA

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

BBVA Consumer Finance financia el 10% de los vehículos sostenibles a través de su 'app' en España, a través de un servicio que integra asesoramiento, financiación y un catálogo de vehículos ECO y CERO procedentes exclusivamente de concesionarios oficiales.

"La adopción del canal digital ha superado las previsiones iniciales y confirma el creciente interés de los clientes por soluciones que facilitan la transición hacia un modelo de movilidad más eficiente", ha subrayado BBVA Consumer Finance.

A través de BBVA Movilidad, una funcionalidad integrada en la 'app' y la web del banco, los clientes pueden acceder a un recorrido completo que les ayuda a elegir y financiar un vehículo electrificado nuevo o de hasta 12 meses de antigüedad.

Este canal digital permite consultar un catálogo nacional de vehículos ECO y CERO, conocer todas las opciones de financiación y acceder a información relevante sobre puntos de recarga, ayudas públicas vigentes, seguros y otros servicios adicionales.

La propuesta de BBVA se basa en acompañar al cliente durante todo el proceso de decisión y compra. El banco actúa como asesor, ayudando a resolver dudas habituales en la adopción de la movilidad sostenible, autonomía, ahorro, mantenimiento o ayudas, y facilitando el acceso directo a un concesionario oficial.

BBVA no realiza la venta del vehículo, sólo redirige al cliente cualificado al concesionario, donde puede realizar una prueba de conducción y cerrar la operación si lo desea.

BBVA está trabajando en la ampliación del catálogo hasta cubrir la totalidad del territorio nacional para los vehículos matriculados hasta 12 meses, ECO y CERO, que por ahora solo está disponible en Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia y A Coruña.

Para ello, colabora actualmente con más de 150 grupos de distribución, que representan a más de 700 concesionarios oficiales en toda España. A través de la 'app' y la web del banco, estos concesionarios ponen a disposición de los clientes más de 5.000 vehículos de 30 marcas, todos ellos en condiciones especiales.

"La evolución de BBVA Movilidad demuestra que los clientes valoran cada vez más soluciones digitales que les faciliten dar el paso hacia una movilidad más eficiente y sostenible. Que uno de cada diez vehículos sostenibles que financiamos se contrate ya por canales digitales confirma que vamos por el camino correcto", ha señalado el responsable de Automóvil de BBVA Consumer Finance España, Xavier Vila.