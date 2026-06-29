BMW defiende una transición a la movilidad eléctrica "ordenada" en la automoción europea - BMW

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

BMW Group ha defendido este lunes que la transición hacia una movilidad descarbonizada debe avanzar de forma compatible con la competitividad de la industria europea y bajo el principio de neutralidad tecnológica, durante una nueva edición de los Diálogos SID, organizados por Spain Investors Day bajo el título 'Europa en 2035: múltiples vías hacia la descarbonización'.

El encuentro reunió a representantes de instituciones europeas, empresas y organizaciones sectoriales para analizar los retos que afronta Europa en su proceso de descarbonización, con especial atención al horizonte regulatorio de 2035, la competitividad industrial, la movilidad eléctrica, el papel de los consumidores y la necesidad de un marco normativo que impulse una transición efectiva y sostenible.

Durante su intervención, el presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba, aseguró que la transición hacia la movilidad sostenible "debe realizarse de forma ordenada, posible y lógica", al considerar que las condiciones del mercado, el desarrollo de las infraestructuras y las necesidades de los clientes continúan siendo muy diferentes entre los distintos países europeos.

En este sentido, defendió la neutralidad tecnológica como una herramienta necesaria para responder a los diferentes casos de uso. "Se trata de ofrecer al cliente distintas alternativas que permitan avanzar en la descarbonización atendiendo a sus necesidades, usos y circunstancias", afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de la colaboración público-privada para acelerar el proceso.

UNA DESCARBONIZACIÓN BASADA EN TODO EL CICLO DE VIDA

Durante la mesa redonda dedicada a industria, energía y consumidores, el vicepresidente sénior de Asuntos Externos y Sostenibilidad de BMW Group, Thomas Becker, expuso la estrategia de la compañía para reducir las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo, desde la obtención de materias primas y la producción hasta su uso y reciclaje.

Becker señaló que la electromovilidad seguirá siendo uno de los pilares para alcanzar los objetivos climáticos europeos, aunque advirtió de la necesidad de crear las condiciones necesarias para acelerar su implantación.

"La trayectoria hacia el 100% de ventas de vehículos nuevos de cero emisiones en 2035 exige cerrar la brecha entre la ambición regulatoria y las condiciones reales del mercado", afirmó.

Asimismo, defendió que la descarbonización no debe centrarse exclusivamente en una única tecnología. "No es una única herramienta, sino una caja con todas ellas", indicó, al apostar por impulsar simultáneamente la electrificación, los combustibles renovables, la mejora de los procesos industriales, el uso de materiales sostenibles y la economía circular para reducir las emisiones de toda la cadena de valor.

La compañía considera que Europa dispone de una oportunidad para reforzar su resiliencia energética mediante la combinación de la electrificación del transporte con el desarrollo de combustibles renovables, especialmente en aquellos segmentos donde la movilidad eléctrica presenta mayores limitaciones técnicas, de infraestructura o de renovación del parque automovilístico.

En este contexto, BMW Group defendió la necesidad de contar con un marco regulatorio estable, seguridad para las inversiones y sistemas de certificación que permitan impulsar la producción de combustibles renovables a partir de residuos agrícolas, forestales, urbanos y orgánicos.