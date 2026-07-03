BMW inicia la producción del nuevo Serie 7 con autonomía de hasta 727 kilómetros en su versión eléctrica - BMW

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

BMW ha iniciado la producción en serie del nuevo Serie 7 en su planta de Dingolfing (Alemania), un modelo que incorpora por primera vez en un vehículo de producción consolidado las tecnologías desarrolladas para la futura generación 'Neue Klasse' y que servirá de base para su despliegue progresivo en cerca de 40 modelos del grupo hasta finales de 2027.

La actualización del buque insignia de la marca supone, según la compañía, la renovación más profunda realizada hasta la fecha sobre este modelo e introduce una nueva arquitectura electrónica y de software, el sistema BMW Panoramic iDrive, nuevas funciones de asistencia a la conducción y una mayor capacidad de personalización tanto en el exterior como en el habitáculo.

"El nuevo BMW Serie 7 pone de relieve lo que distingue a Dingolfing: la fusión de una producción industrial de vanguardia con una meticulosa artesanía. Esto nos permite fabricar vehículos excepcionales para nuestros clientes de todo el mundo que combinan la excelencia tecnológica con los más altos estándares de exclusividad, individualidad y calidad", ha afirmado el director de la planta, Christoph Schröder.

NUEVO I7

En el apartado de electrificación, el fabricante alemán ha destacado la incorporación de una nueva generación de baterías con celdas cilíndricas de sexta generación, que permite mejorar la autonomía y los tiempos de recarga. En concreto, el BMW i7 60 xDrive alcanzará una autonomía homologada de hasta 727 kilómetros, según el ciclo WLTP, teniendo posibilidad de recargarse la batería del 10% al 80% en aproximadamente 28 minutos.

BMW también ha reforzado las posibilidades de configuración del Serie 7, con más de 500 opciones de color para la carrocería y alrededor de 700 combinaciones de materiales y acabados para el interior. La fabricación del modelo combinará procesos automatizados con trabajos artesanales en la planta de Dingolfing. Entre las novedades figura un proceso de pintura de doble acabado que combina superficies mates y brillantes en una misma carrocería y que requiere más de 4.500 minutos de trabajo por vehículo, según especifica la compañía.

El nuevo Serie 7 se ensamblará en la misma línea de producción que los BMW Serie 5 e iX, donde convivirán versiones con motores de gasolina, diésel, híbridos enchufables y completamente eléctricos gracias a un sistema de fabricación flexible.

Asimismo, BMW ha subrayado que la producción del modelo se apoya cada vez más en energías renovables. Toda la electricidad adquirida para la planta procede de fuentes renovables y parte de ella se genera mediante una instalación fotovoltaica de casi 11 MWp, mientras que una nueva central térmica de biomasa cubre aproximadamente la mitad de las necesidades de calor del complejo industrial.