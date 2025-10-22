Bosch pone en marcha su primer camión con pila de combustible de hidrógeno en Europa - BOSCH

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bosch ha comenzado a utilizar un camión eléctrico con pila de combustible para el tráfico interno en su planta de Núremberg (Alemania), un vehículo equipado con el módulo de potencia de pila de combustible de Bosch (FCPM, por sus siglas en inglés), recientemente nominado al Premio Alemán del Futuro del presidente Federal.

En un comunicado, el director comercial de la planta de Núremberg, Alexander Weichsel, ha explicado que cuando la compañía decidió hacer que el tráfico interno de la planta fuera más sostenible, tuvo claro que querían un camión equipado con el FCPM de Bosch.

En concreto, al convertir hidrógeno y oxígeno en agua y electricidad, el camión de 40 toneladas puede operar completamente de forma eléctrica, y si se utiliza hidrógeno renovable, el sistema de propulsión del vehículo es incluso climáticamente neutro.

El camión es un modelo Iveco, tiene una autonomía de hasta 800 kilómetros, transporta principalmente productos de la propia producción de la planta y recorrerá unos 12.000 kilómetros al año, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 de Bosch (funciona con hidrógeno en lugar de diésel) y de obtener experiencia y recopilar la mayor cantidad de datos posible.