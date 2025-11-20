BYD abre pedidos para el Atto 2 DM-i desde 28.200 euros, un SUV híbrido enchufable sin rival en España - BYD

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca asiática BYD ha lanzado en España la versión híbrida enchufable de su modelo BYD Atto 2 DMi (nomenclatura que utiliza la marca para designar a sus modelos PHEV), cuyas primeras entregas se oficilizarán partir del primer trimestre de 2026 y que lo convierten en el tercer modelo de la marca que tendrá esta tecnología junto al BYD Seal U DM-i (su vehículo enchufable más vendido) y el BYD Seal 6 DM-i --presentado en el mes de septiembre--.

En su mecánica, el nuevo Atto 2 DM-i equipa en primer lugar un motor de 1,5 litros de cuatro cilindros en versión gasolina con 98 CV y combina además dos motores eléctricos, uno generador y otro impulsor para desarrollar una potencia total de 166 CV o 212 CV en la edición 'Boost'.

Con todo ello, la aceleración de 0 a 100 km/h en la gama más 'premium' se logra en 7,5 segundos (9,1 segundos en 'Active'), mientras que su velocidad máxima en ambas opciones es de 180 km/h.

Este modelo cuenta con dos ediciones de baterías y de acabados que se concretan en las terminaciones 'Active' y 'Boost'. La primera equipa una batería 'Blade Battery' de la firma asiática de 7,8 kWh, por los 18 kWh que dispone la configuración 'Boost'. Así, estas variantes permiten una autonomía de cero emisiones de 40 y 90 km, respectivamente.

De igual forma, equipa un depósito de gasolina que alberga hasta 45 litros, lo que supone que la autonomía combinada puede llegar en el Atto 2 DM-i a los 1.000 km para el 'Boost' (935 km en 'Active'). Su consumo homologado mientras está en uso la batería es de 1,8 l/100 kilómetros, mientras que el consumo combinado es de 5,3 l/100 km.

Con la batería completamente cargada y el depósito de gasolina lleno, el Atto 2 DM-i podrá recorrer más de 1.000 km, "superando la autonomía de sus rivales, ya sea con tecnología híbrida, híbrida enchufable o con motor de combustión", especifica la compañía. Además, ofrecerá "la mayor autonomía eléctrica de su segmento" con hasta 90 km en ciclo combinado.

Del lado de los tiempos de carga, su potencia máxima se limita a un cargador de 6,6 kW en corriente alterna, aunque también cuenta con un dispositivo bidireccional doméstico de hasta 3,3 kW.

PRECIO DESDE 28.200 EUROS Y SIN RIVALES A BATIR

El tercer modelo híbrido enchufable de BYD en España llegará al mercado con un precio por debajo de los 30.000 euros, concretamente 28.200 euros en la terminación 'Active' que, pese a los 40 km de autonomía eléctrica, tendrá etiqueta '0' de la DGT. Por su parte, la gama 'Boost' parte desde 31.200 euros sin ayudas ni descuentos.

Ello implica que estos precios son 1.800 euros y 800 euros menos que las mismas gamas en edición 100% eléctrica.

Por otro lado, la realidad es que este modelo se coloca en un mercado de modelos segmento B compacto en versión híbrida enchufable donde ahora mismo no tiene rival. Los únicos que podrían competirle son modelos como el Renault Captur y el Mitsubishi ASX, que se venden en versiones híbridas o de combustión.

LA ALTERNATIVA ELÉCTRICA Y CON CARGA MÁS RÁPIDA

BYD ha lanzado también una nueva alternativa 100% eléctrica para este modelo, el Atto 2 'Comfort' que se posiciona por encima de las versiones previas 'Active' y 'Boost'.

El Atto 2 'Comfort' se transforma con la llegada de una 'Blade Battery' con una capacidad superior de 64,8 kWh, casi 20 kWh más que las otras versiones eléctricas de este modelo. Esto le proporciona una autonomía combinada WLTP de 430 km y más de 600 km en entornos urbanos.

Del mismo modo la potencia de carga se incrementa hasta los 155 kW en una toma rápida permitiendo rebajar el paso del 30 al 80% a los 19 minutos. La nueva versión también cuenta de serie con un cargador trifásico de corriente alterna (CA) de 11 kW integrado, que permite realizar una carga completa del 0 al 100% en poco más de siete horas.

Los pedidos en el nuevo Atto 2 'Comfort' están ya disponibles desde 36.200 euros antes de ayudas gubernamentales y descuentos de la marca (29.990 y 31.990 euros para las gamas 'Active' y 'Boost').

HABITÁCULO ESPACIOSO Y MÁXIMA TECNOLOGÍA EN EL ATTO 2 DM-i

En cuanto al diseño exterior, la nueva versión híbrida enchufable no cambia demasiado salvo unas nuevas entradas de aire en el frontal del vehículo. Igualmente, incluye hasta de cuatro acabados de color.

El interior sigue de igual manera la misma línea de la versión eléctrica, salvo el cambio del selector de marchas de la consola central a la columna de la dirección, la incorporación de un soporte para las gafas para el conductor, un reposacabezas adicional para el tercer pasajero en los asientos traseros y un nuevo diseño de los asientos delanteros con reposacabezas ajustables.

Del lado tecnológico, El Atto 2 DM-i ofrece de serie llantas de aleación de 16", faros y pilotos traseros LED, retrovisores laterales ajustables eléctricamente, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, instrumentación digital de 8,8" y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,8" al igual que en las gamas eléctricas.

Además, dispone de asistentes a la conducción como sensores de aparcamiento traseros con cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, función V2L y una llave inteligente que permite el acceso a través de un smartphone.

Por último, el suelo completamente plano garantiza que los asientos traseros resulten prácticos para un uso familiar y el maletero tiene una capacidad de 425 litros, 25 litros menos que la versión eléctrica. Esta capacidad puede aumentarse hasta 1.335 litros cuando se abaten los asientos traseros.