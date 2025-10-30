BYD presenta Racco, su 'kei car' eléctrico y el BYD Seal U DM-i, en el Japan Mobility Show 2025.

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca china BYD ha presentado en el Japan Mobility Show 2025 su modelo Racco, un 'kei car' --una categoría de vehículos diminutos y ligeros exclusiva del mercado japonés-- así como su primer modelo híbrido enchufable para el mercado japonés, el BYD Seal U DM-i, que en el mercado japonés se comercializa como Sealion 6 DM-i.

Desde su llegada al mercado japonés en julio de 2022, BYD ha lanzado con éxito modelos como los Atto 3, Dolphin, Seal y Sealion 7. Con la incorporación de los nuevos Racco y Sealion 6 DM-i, la marca avanza hacia su objetivo de lanzar entre siete y ocho modelos eléctricos e híbridos para 2027. Hasta la fecha, BYD ha establecido 66 puntos de venta en todo Japón, ampliando constantemente su red de distribución y servicios.

BYD T35, SU CAMIÓN 100% ELÉCTRICO

En el ámbito de los vehículos comerciales, BYD ha presentado en primicia su camión 100% eléctrico BYD T35 y el J6 car concept, además de exhibir los autobuses eléctricos J7 y K8, de tamaños mediano y grande.

El BYD T35, desarrollado conforme a las normativas y dimensiones de los vehículos japoneses, tendrá su lanzamiento en el mercado japonés en 2026.

Desde su entrada en el mercado japonés de vehículos comerciales enchufables en 2015, BYD ha alcanzado unas ventas acumuladas de aproximadamente 500 autobuses eléctricos, incluidos los modelos J6, J7 y K8, liderando el mercado de autobuses eléctricos en Japón.

"Con una oferta que va desde los autobuses hasta los coches eléctricos, y que ahora se amplía con la llegada de nuevos modelos híbridos enchufables, BYD siempre ha tenido como objetivo ofrecer vehículos enchufables seguros, eficientes y de alta calidad que se adapten a las necesidades de Japón", ha afirmado el director general de la división de ventas de automóviles de BYD para Asia-Pacífico, Liu Xueliang.