Camiones, autocares y furgonetas, los vehículos que menos superaron la ITV en 2024, según AECA

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los camiones, autocares y furgonetas son los vehículos que más kilómetros tienen y menos superaron la ITV en el último año, según lo muestran los datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo y que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha analizado en rueda de prensa.

En concreto, dichas cifras reflejan que los mencionados tipos de vehículos son los que se encuentran en "peor estado" del parque automotor.

Así, solo un 71% de los camiones pesados y un 73% de los autocares superan la ITV, mientras que las furgonetas ligeras se sitúan en el 74%.

EL 81% DE LOS VEHÍCULOS SUPERÓ A LA PRIMERA LA INSPECCIÓN

Además, estos vehículos son los que más kilómetros tienen, lo que supone un riesgo adicional. No obstante, el 81% de los vehículos que se presentó a realizar la inspección técnica en el 2024 la superó a la primera, una cifra que se ha mantenido "estable" en los últimos años.

De acuerdo con estos datos, los vehículos agrícolas han sido los que mejores resultados han obtenido en la inspección técnica, ya que la superaron un 87%. Le siguen las motocicletas y quads, con un 83% de favorables.

Los turismos, por su parte, están ligeramente por encima de la media, superándola un 82%. En cuanto al tipo de defectos más detectados, los datos oficiales muestran que los fallos graves se concentran mayoritariamente en cuatro sistemas.

Los fallos en alumbrado y señalización son los más detectados, ocupando el 22,6% del total, mientras que en segundo lugar están los de emisiones contaminantes, con un 21,5%. Le siguen los defectos en ruedas, neumáticos y suspensión, que representan el 19,9%, y la cuarta posición la ocupan los defectos en frenos, con un 11,4%.

En este sentido, el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz, ha asegurado que "el 75% de los defectos graves detectados por las estaciones de ITV del país en el último año se centran en cuatro sistemas del vehículo; sistemas que son claves para garantizar la seguridad vial y la protección del medio ambiente".