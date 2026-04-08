La china GWM comenzará a vender sus modelos en España en junio y prevé abrir 50 concesionarios este año

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo chino GWM (Go With More) ha anunciado este miércoles el comienzo de su actividad comercial en España mediante la creación de una filial propia, con la prevista comercialización de vehículos en el mercado español en junio de 2026.

GWM España se constituirá como filial directa con una red de concesionarios oficiales, que iniciará su implantación en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, con el objetivo de alcanzar 50 puntos de venta en todo el país antes de finalizar 2026.

La compañía contará con formación técnica certificada, servicio postventa integral y un sistema logístico propio de recambios, que incluirá almacenes centrales en España y Europa.

Los vehículos ofrecerán garantías de hasta 7 años o 150.000 km, junto con un servicio avanzado de atención al cliente, conectividad inteligente y diseño contemporáneo.

España se integra así como mercado estratégico dentro del crecimiento europeo de GWM. Actualmente tiene presencia en más de 60 mercados --entre ellos Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Oceanía y África--.

Además de sus 13 plantas en China, Tailandia y Brasil, GWM refuerza su presencia global con un centro de diseño europeo en Múnich (Alemania).

En 2025, GWM alcanzó 1,32 millones de unidades vendidas, de las cuales más de 500.000 unidades fuera de China, con un crecimiento del 7,33% interanual, y un desempeño destacable en Australia, donde supera las 200.000 unidades vendidas desde 2009.

GWM integra toda la cadena de valor automovilística, desde la I+D y la fabricación de baterías hasta motores, transmisiones y tecnologías energéticas avanzadas -incluido el hidrógeno-. En el ámbito de las baterías, GWM se apoya en Svolt, compañía del grupo especializada en tecnologías de nueva generación.